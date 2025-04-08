Приложение "Мрия" поможет школьникам бороться с буллингом, - Зеленский
В Украине для школьников хотят упростить возможность сообщать о буллинге. Такую функцию добавят в образовательное приложение "Мрия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на EdTech-ивенте "Мрия - Постобразование".
По словам президента, в "Мрию" планируют добавить дополнительные функции для детей. И безопасность - ключевой приоритет.
"Будет такая функция, когда, например, родители смогут видеть, что дети спускаются в укрытие во время воздушной тревоги. Это очень важно, это один из методов строить доверие родителей к школе, ко всей системе обучения", - уточнил Зеленский.
Также он добавил, что в Украине планируют выстроить доверие с детьми на фоне того, что в школах есть разные проявления буллинга. Поэтому у школьников должен быть реальный инструмент, чтобы сообщить о таком буллинге.
Зеленский отметил, что ребенок не всегда может рассказать о происходящем своему учителю, родителям и, тем более, администрации школы. И в самих школах не всегда своевременно реагируют на буллинг.
"Поэтому среди функционала "Мрии" обязательно должна быть возможность для самих детей сообщить, что они видят или что с ними происходит. Сказать, что поддержка нужна, должно быть максимально просто. И, если нужна, конфиденциально. Главное, чтобы было доверие и реальная защита для каждого ребенка", - добавил он.
Приложение "Мрия"
Напомним, еще в прошлом году в Украине начали тестировать приложение "Мрия" для школ. Там дети могли увидеть свои оценки, домашние задания и не только.
Уже начиная с сегодняшнего дня заявки на внедрение "Мрии" могут подать все школы в Украине. Также планируется, что "Мрия" заработает для университетов и детсадов.
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