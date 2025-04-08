"Мрия" расширяется: приложение заработает в детсадах и университетах Украины
Образовательная платформа "Мрия" будет доступна не только для украинских школ. Такое приложение заработает в детсадах и университетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на EdTech-ивенте "Мрия - Постобразование".
"Мрия" в детских садах
Как отметил президент, "Мрия" с этого года масштабируется на всю Украину и расширяется. В частности, начинается пилотный проект о запуске приложения для дошкольного образования.
Зеленский отметил, что сейчас воспитатели в детсадах тратят около 10 часов каждую неделю на рутину, которая не имеет отношения к обучению детей. Почти 90% администраций готовят отчеты вручную, а у родителей нет возможности узнавать, что учит ребенок.
"Мрия" для дошкольного образования все изменит... Воспитатели получают готовые материалы и автоматизированное планирование администрации, аналитку и учет без бумаг, а родители получают полную прозрачность времени ребенка в садике и чувство спокойствия за своих детей. В 2025 году старт пилотирования, а в следующем году будет масштабирование "Мрии" на все желающие детсады", - объяснил президент.
Внешкольные активности
Зеленский пообещал, что в "Мрию" также добавят внешкольные кружки, спортзалы, бассейны, музеи, библиотеки.
"Все это будет прямо в "Мрии" с возможностью записаться и добавить конкретную активность в план для детей", - добавил он.
Высшее образование
Также, по словам главы государства, "Мрию" расширят на профессионально-техническое и высшее образование, чтобы приложение было доступным для всей украинской системы образования.
Президент подчеркнул, что такая инициатива запланирована на следующий год.
Что добавят в "Мрию"
В свою очередь, вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал об инновациях в "Мрии", которые уже внедрены и которые планируется добавить со временем:
- результаты обучения, с помощью которых родители могут отслеживать, как развивается ребенок по всем предметам;
- генерация "Мрия.ID" - документа, который будет использоваться в различных жизненных ситуациях;
- просмотр плана на день;
- домашние задания;
- библиотека контента;
- работа с учебными планами для учителей;
- бонусная система для детей, которые не пропускают уроки и получают хорошие оценки.
К слову, из-за резкого похолодания в Украине часть школ перешла на дистанционное обучение.
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