ИИ-казнь "встроили" в политическую рекламу: в Венгрии разразился скандал

ИИ-манипуляции в предвыборной агитации

Венгерская партия власти "Фидес" опубликовала ролик, где кадры с плачущим ребенком чередуются со сгенерированной ИИ сценой расстрела военного.

Видео сопровождается запугиванием, что "Брюссель будто готовится воплотить этот кошмар в реальность".

Глава оппозиционной партии TISZA Петер Мадяр выступил с резкой критикой таких методов агитации.

"Это не политика, это бездушная манипуляция. Видео является отвратительным, непростительным и глубоко возмутительным", - заявил Мадяр.

Со своей стороны, правительство Орбана не отрицает использование искусственного интеллекта. Руководитель аппарата премьера Гергели Гуляс оправдал появление такого контента, отметив, что то, что мы видим на видео, - это реальность войны.

Политический контекст

Накануне выборов 2026 года партия "Фидес" активно продвигает нарратив о том, что оппозиция якобы втянет страну в войну по указанию ЕС.

В то же время социологические опросы показывают, что партия Петера Мадьяра уже опережает политсилу Орбана на 8-12 пунктов.