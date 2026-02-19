RU

ИИ-казнь "встроили" в политическую рекламу: в Венгрии разразился скандал

Фото: лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр осудил предвыборное видео партии Виктора Орбана "Фидес", в котором с помощью искусственного интеллекта изобразили сцену казни солдата.

ИИ-манипуляции в предвыборной агитации

Венгерская партия власти "Фидес" опубликовала ролик, где кадры с плачущим ребенком чередуются со сгенерированной ИИ сценой расстрела военного.

Видео сопровождается запугиванием, что "Брюссель будто готовится воплотить этот кошмар в реальность".

Глава оппозиционной партии TISZA Петер Мадяр выступил с резкой критикой таких методов агитации.

"Это не политика, это бездушная манипуляция. Видео является отвратительным, непростительным и глубоко возмутительным", - заявил Мадяр.

Со своей стороны, правительство Орбана не отрицает использование искусственного интеллекта. Руководитель аппарата премьера Гергели Гуляс оправдал появление такого контента, отметив, что то, что мы видим на видео, - это реальность войны.

Политический контекст

Накануне выборов 2026 года партия "Фидес" активно продвигает нарратив о том, что оппозиция якобы втянет страну в войну по указанию ЕС.

В то же время социологические опросы показывают, что партия Петера Мадьяра уже опережает политсилу Орбана на 8-12 пунктов.

 

Новый демарш Орбана новый демарш

Напомним, в последнее время Виктор Орбан усилил антиевропейскую и антиукраинскую риторику. В частности, Орбан запугивает Европу "последним мирным годом", утверждая, что политика ЕС якобы ведет к прямому столкновению с РФ.

Также венгерский премьер жаловался на давление со стороны Брюсселя, заявляя, что Венгрия должна "победить и их", имея в виду европейских бюрократов, которые якобы вмешиваются во внутренние дела страны.

Кроме того, венгерские власти пытаются заблокировать поддержку Киева на уровне общества - недавно Орбан поддержал петицию против помощи Украине.

Аналитики предполагают, что в борьбе за сохранение власти РФ может помочь Орбану, поскольку он остается ценной фигурой для Кремля внутри Евросоюза.

