Россия может вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Венгрии, чтобы премьер-министром страны остался пророссийский Виктор Орбан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Как напоминает издание, ранее Орбан утверждал, что поражение его партии на предстоящих выборах якобы приведет к тому, что Брюссель "будет отправлять венгров воевать за Украину".

В свою очередь его главный соперник на выборах Петер Мадьяр обещал, что если он одержит победу на выборах, "с изоляцией Венгрии от Запада будет покончено".

Российская разведка уже подыгрывает предвыборной кампании Орбана - СВР РФ в прошлом году обвинила Брюссель в попытках установить Мадьяра новым премьером Венгрии для "смены режима". Действующего премьера на выборах поддержал и российский диктатор Владимир Путин.

"Я думаю, вероятность более серьезного и более зловещего российского вмешательства в венгерские выборы определенно возрастет", - рассказал журналистам аналитик и руководитель аналитического центра Political Capital в Будапеште Петер Креко.

По его мнению, Венгрия важна для российской внешней политики, а Орбан для Путина "даже важнее, чем для президента США Дональда Трампа".

При этом неназванный бывший венгерский дипломат в комментарии The Times сказал изданию, что близость Орбана к Москве, которая наблюдается сейчас, вызвала бы большие протесты 10 или 15 лет назад.

"Но люди привыкли к этому, и это больше не вызывает шока или гнева", - считает он.