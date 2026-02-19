ШІ-страту "вмонтували" у політичну рекламу: в Угорщині вибухнув скандал

ШІ-маніпуляції у передвиборчій агітації

Угорська партія влади "Фідес" опублікувала ролик, де кадри з дитиною, що плаче, чергуються зі згенерованою ШІ сценою розстрілу військового.

Відео супроводжується залякуванням, що "Брюссель ніби готується втілити цей кошмар у реальність".

Очільник опозиційної партії TISZA Петер Мадяр виступив із різкою критикою таких методів агітації.

"Це не політика, це бездушна маніпуляція. Відео є огидним, непрощенним та глибоко обурливим", - заявив Мадяр.

Зі свого боку, уряд Орбана не заперечує використання штучного інтелекту. Керівник апарату прем'єра Гергелі Гуляс виправдав появу такого контенту, зазначивши, що те, що ми бачимо на відео, - це реальність війни.

Політичний контекст

Напередодні виборів 2026 року партія "Фідес" активно просуває наратив про те, що опозиція нібито втягне країну у війну за вказівкою ЄС.

Водночас соціологічні опитування показують, що партія Петера Мадяра вже випереджає політсилу Орбана на 8-12 пунктів.