Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ШІ-страту "вмонтували" у політичну рекламу: в Угорщині вибухнув скандал

Фото: лідер угорської опозиції Петер Мадяр (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр засудив передвиборче відео партії Віктора Орбана "Фідес", у якому за допомогою штучного інтелекту зобразили сцену страти солдата.

ШІ-маніпуляції у передвиборчій агітації

Угорська партія влади "Фідес" опублікувала ролик, де кадри з дитиною, що плаче, чергуються зі згенерованою ШІ сценою розстрілу військового.

Відео супроводжується залякуванням, що "Брюссель ніби готується втілити цей кошмар у реальність".

Очільник опозиційної партії TISZA Петер Мадяр виступив із різкою критикою таких методів агітації.

"Це не політика, це бездушна маніпуляція. Відео є огидним, непрощенним та глибоко обурливим", - заявив Мадяр.

Зі свого боку, уряд Орбана не заперечує використання штучного інтелекту. Керівник апарату прем'єра Гергелі Гуляс виправдав появу такого контенту, зазначивши, що те, що ми бачимо на відео, - це реальність війни.

Політичний контекст

Напередодні виборів 2026 року партія "Фідес" активно просуває наратив про те, що опозиція нібито втягне країну у війну за вказівкою ЄС.

Водночас соціологічні опитування показують, що партія Петера Мадяра вже випереджає політсилу Орбана на 8-12 пунктів.

Новий демарш Орбана

Нагадаємо, останнім часом Віктор Орбан посилив антиєвропейську та антиукраїнську риторику. Зокрема, Орбан залякує Європу "останнім мирним роком", стверджуючи, що політика ЄС нібито веде до прямого зіткнення з РФ.

Також угорський прем'єр скаржився на тиск з боку Брюсселя, заявляючи, що Угорщина має "перемогти і їх", маючи на увазі європейських бюрократів, які нібито втручаються у внутрішні справи країни.

Крім того, угорська влада намагається заблокувати підтримку Києва на рівні суспільства - нещодавно Орбан підтримав петицію проти допомоги Україні.

Аналітики припускають, що у боротьбі за збереження влади РФ може допомогти Орбану, оскільки він залишається цінною фігурою для Кремля всередині Євросоюзу.

