ИИ-казнь "встроили" в политическую рекламу: в Венгрии разразился скандал
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр осудил предвыборное видео партии Виктора Орбана "Фидес", в котором с помощью искусственного интеллекта изобразили сцену казни солдата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
ИИ-манипуляции в предвыборной агитации
Венгерская партия власти "Фидес" опубликовала ролик, где кадры с плачущим ребенком чередуются со сгенерированной ИИ сценой расстрела военного.
Видео сопровождается запугиванием, что "Брюссель будто готовится воплотить этот кошмар в реальность".
Глава оппозиционной партии TISZA Петер Мадяр выступил с резкой критикой таких методов агитации.
"Это не политика, это бездушная манипуляция. Видео является отвратительным, непростительным и глубоко возмутительным", - заявил Мадяр.
Со своей стороны, правительство Орбана не отрицает использование искусственного интеллекта. Руководитель аппарата премьера Гергели Гуляс оправдал появление такого контента, отметив, что то, что мы видим на видео, - это реальность войны.
Политический контекст
Накануне выборов 2026 года партия "Фидес" активно продвигает нарратив о том, что оппозиция якобы втянет страну в войну по указанию ЕС.
В то же время социологические опросы показывают, что партия Петера Мадьяра уже опережает политсилу Орбана на 8-12 пунктов.
Напомним, в последнее время Виктор Орбан усилил антиевропейскую и антиукраинскую риторику. В частности, Орбан запугивает Европу "последним мирным годом", утверждая, что политика ЕС якобы ведет к прямому столкновению с РФ.
Также венгерский премьер жаловался на давление со стороны Брюсселя, заявляя, что Венгрия должна "победить и их", имея в виду европейских бюрократов, которые якобы вмешиваются во внутренние дела страны.
Кроме того, венгерские власти пытаются заблокировать поддержку Киева на уровне общества - недавно Орбан поддержал петицию против помощи Украине.
Аналитики предполагают, что в борьбе за сохранение власти РФ может помочь Орбану, поскольку он остается ценной фигурой для Кремля внутри Евросоюза.