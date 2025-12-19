Роспропаганда снова запускает в TikTok видео со сгенерированными ИИ военными ВСУ, - ЦПД
В соцсети TikTok началась очередная волна российских информационных атак с применением ИИ-контента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
В Центре сообщают, что пропагандисты распространяют видео со сгенерированными искусственным интеллектом "военными", которые якобы находятся на разных участках фронта.
В этих роликах персонажи рассказывают об "обвале обороны", "проникновении российских войск во фланги", "хаосе в подразделениях", "равнодушии командиров" и так далее.
Такие видео подаются как "личные признания с передовой", однако на самом деле они являются продуктом генеративного искусственного интеллекта.
"Это позволяет врагу быстро создавать массовый поток псевдосвидетельств, формируя иллюзию системной катастрофы на фронте", - говорится в заметке ЦПД.
Аналитики центра отмечают: ключевая задача кампании - психологическое давление на военнослужащих, подрыв доверия внутри подразделений и распространение ощущения безнадежности.
"Параллельно это должно влиять и на гражданских. Враг стремится посеять сомнения относительно способности обороны и целесообразности службы", - утверждают в ЦПД.
Фейки российской пропаганды
Ранее РБК-Украина писало, что в TikTok разгоняют фейковые видео о "массовой сдаче в плен" украинских военных вблизи Покровска. Большинство таких видео сопровождаются подписями на разных иностранных языках. Аккаунты, которые распространяют эти ролики, имеют признаки координированной сети, которая специально создает контент для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных аудиторий, доказали в ЦПД.
Также недавно сообщалось, что Россия запустила новую волну фейков о "грязной ядерной бомбе" в Украине. В Кремле утверждают, что СБУ якобы проводила "моделирование взрыва грязной ядерной бомбы" в людном месте и может использовать ее "под чужим флагом".
Дезинформация об "украинском оружии массового поражения" - один из старейших нарративов российской пропаганды, который регулярно активируется в моменты, когда Кремль пытается оправдать собственные преступления или подготовить почву для новой эскалации, предупреждают в ЦПД.