Роспропаганда распространяет сгенерированные ИИ фейки о Купянске: в ЦДП объяснили, зачем
Российская пропаганда массово распространяет фейки о Купянске, сгенерированные искусственным интеллектом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в Telegram.
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, российские пропагандисты получили задачу врать, что президента Украины Владимира Зеленского "не было в Купянске" и город "находится под контролем РФ".
Для этого они создают фейковые видео с использованием искусственного интеллекта, иногда даже не убирая водяные знаки ресурса, с помощью которого эти видео были сгенерированы.
"Это все битва за западное информационное поле. Россия не имеет стратегических побед, но врет американцам, что имеет", - отметил руководитель ЦПД.
В Центре напомнили, что Владимир Зеленский посетил Купянск 12 декабря, а Силы обороны Украины сейчас контролируют более 90% города.
Другие фейки роспропаганды
Как ранее писало РБК-Украина со ссылкой на ЦПД, роспропаганда снова запускает в TikTok видео со сгенерированными ИИ военными ВСУ, которые якобы находятся на разных участках фронта.
В этих роликах искусственные персонажи рассказывают об "обвале обороны", "проникновении российских войск во фланги", "хаосе в подразделениях", "равнодушии командиров" и тому подобное.
Аналитики центра отмечают: ключевая задача кампании - психологическое давление на военнослужащих, подрыв доверия внутри подразделений и распространение ощущения безнадежности.
Ранее РБК-Украина писало, что в TikTok разгоняют фейковые видео о "массовой сдаче в плен" украинских военных вблизи Покровска. Большинство таких видео сопровождаются подписями на разных иностранных языках. Аккаунты, которые распространяют эти ролики, имеют признаки координированной сети, которая специально создает контент для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных аудиторий, доказали в ЦПД.