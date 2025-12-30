ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ИИ-дезинформация РФ? Польша призывает ЕС расследовать деятельность TikTok

Польша, Вторник 30 декабря 2025 22:00
UA EN RU
ИИ-дезинформация РФ? Польша призывает ЕС расследовать деятельность TikTok Иллюстративное фото: Польша призывает ЕС расследовать деятельность TikTok (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Польша обратилась к Европейской комиссии с требованием начать расследование в отношении TikTok из-за массового распространения контента, созданного искусственным интеллектом, с призывами к выходу страны из Европейского Союза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в письме заместителя министра цифровизации Дариуша Штандерского к Еврокомиссии.

Признаки скоординированной дезинформации

По словам чиновника, соответствующие видео активно распространяются в польскоязычном сегменте TikTok и имеют признаки скоординированной дезинформационной кампании. Контент создан с использованием искусственного интеллекта и содержит политические месседжи, направленные на подрыв европейского курса Польши.

Штандерский призвал Еврокомиссию принять надзорные меры и начать производство против TikTok как очень большой онлайн-платформы.

Угроза демократии и информационной безопасности

В письме отмечается, что распространение такого контента представляет угрозу общественному порядку, информационной безопасности и демократическим процессам не только в Польше, но и во всем Европейском Союзе.

"Характер нарративов, способ их распространения и использования синтетических аудиовизуальных материалов свидетельствуют о том, что платформа не выполняет свои обязанности", - отметил заместитель министра.

Ультраправые месседжи и атаки на правительство

По данным польской стороны, в сгенерированных ИИ видео молодые женщины публично поддерживают выход Польши из ЕС, распространяют ультраправые месседжи, апеллируют к национализму, критикуют миграционную политику и атакуют действующее правительство.

В то же время, представитель правительства Польши Адам Шлапка заявил, что эти материалы могут быть российской дезинформацией. Он отметил, что представленный нарратив "абсолютно не соответствует интересам Польши и на 100% соответствует интересам России".

Фейки российской пропаганды

Ранее РБК-Украина сообщало о распространении в TikTok фейковых видео о якобы "массовой сдаче в плен" украинских военных вблизи Покровска. Большинство таких роликов сопровождаются подписями на иностранных языках, а аккаунты, которые их распространяют, имеют признаки скоординированной сети.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что этот контент целенаправленно создается для продвижения кремлевских нарративов среди иностранной аудитории.

Кроме того, недавно Россия запустила новую волну фейков о так называемой "грязной ядерной бомбе" в Украине. В Кремле безосновательно утверждают, что СБУ якобы проводила "моделирование взрыва" и может использовать его "под чужим флагом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Польша TikTok
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем