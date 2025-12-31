ИИ-роспропаганда в TikTok: под видом юмора продвигают атаки на ТЦК
В TikTok распространяются ролики, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, в которых поощряется насилие в отношении военнослужащих ТЦК. Эти ролики подаются как "юмористический контент".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
В записях используется повторяющийся визуальный сценарий: пожилые женщины якобы спускают собак на представителей ТЦК.
Авторы роликов пытаются представить эту сцену как "забавную и справедливую реакцию", тогда как фактически речь идет о препятствовании законным действиям военнослужащих.
В ЦПД объясняют: подобные ролики являются составляющей более широкой российской информационной операции, направленной на срыв мобилизационных процессов в Украине.
"Через высмеивание, дегуманизацию и оправдание насилия враг пытается спровоцировать конфликты между гражданскими и военными и ослабить внутреннюю устойчивость украинского общества", - убеждены аналитики Центра.
ИИ-фейки роспропаганды
Ранее РБК-Украина писало о том, что российская пропаганда массово распространяет фейки относительно Купянска, сгенерированные искусственным интеллектом.
Также сообщалось, что роспропаганда снова запускает в TikTok видео со сгенерированными ИИ военными ВСУ, которые якобы находятся на разных участках фронта.
Еще в TikTok разгоняют фейковые видео о "массовой сдаче в плен" украинских военных вблизи Покровска.
Также РБК-Украина писало о том, что Польша обратилась к Европейской комиссии с требованием начать расследование в отношении TikTok из-за массового распространения контента, созданного искусственным интеллектом, с призывами к выходу страны из Европейского Союза.
Представитель правительства Польши Адам Шлапка заявил, что эти материалы могут быть российской дезинформацией. Он отметил, что представленный нарратив "абсолютно не соответствует интересам Польши и на 100% соответствует интересам России".
