ИИ-роспропаганда в TikTok: под видом юмора продвигают атаки на ТЦК

В TikTok распространяются ролики, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, в которых поощряется насилие в отношении военнослужащих ТЦК. Эти ролики подаются как "юмористический контент".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.