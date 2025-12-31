ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

ШІ-роспропаганда в TikTok: під виглядом гумору просувають атаки на ТЦК

Середа 31 грудня 2025 04:46
ШІ-роспропаганда в TikTok: під виглядом гумору просувають атаки на ТЦК Ілюстративне фото: представники ТЦК у Києві (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У TikTok поширюються ролики, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, в яких заохочується насильство щодо військовослужбовців ТЦК. Ці ролики подаються як "гумористичний контент".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

У записах використовується повторюваний візуальний сценарій: літні жінки нібито спускають собак на представників ТЦК.

Автори роликів намагаються представити цю сцену як "кумедну й справедливу реакцію", тоді як фактично йдеться про перешкоджання законним діям військовослужбовців.



У ЦПД пояснюють: подібні ролики є складовою ширшої російської інформаційної операції, спрямованої на зрив мобілізаційних процесів в Україні.

"Через висміювання, дегуманізацію та виправдання насильства ворог намагається спровокувати конфлікти між цивільними та військовими й послабити внутрішню стійкість українського суспільства", - переконані аналітики Центру.

ШІ-фейки роспропаганди

Раніше РБК-Україна писало про те, що російська пропаганда масово поширює фейки щодо Куп'янська, згенеровані штучним інтелектом.

Також повідомлялось, що роспропаганда знову запускає в TikTok відео зі згенерованими ШІ військовими ЗСУ, які нібито перебувають на різних ділянках фронту.

Ще у TikTok розганяють фейкові відео про "масову здачу в полон" українських військових поблизу Покровська.

Також РБК-Україна писало про те, що Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою розпочати розслідування щодо TikTok через масове поширення контенту, створеного штучним інтелектом, із закликами до виходу країни з Європейського Союзу.

Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що ці матеріали можуть бути російською дезінформацією. Він зазначив, що представлений наратив "абсолютно не відповідає інтересам Польщі і на 100% відповідає інтересам Росії".

Як відрізнити справжнє відео від діпфейка: прості ознаки ШІ-контенту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

