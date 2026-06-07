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ИИ-игрушки для детей: какие опасности остаются без внимания родителей

19:13 07.06.2026 Вс
3 мин
Эксперты обнаружили реальные угрозы для эмоционального развития и приватности малышей
aimg Ольга Завада
ИИ-игрушки для детей: какие опасности остаются без внимания родителей Игрушки с ИИ провоцируют детское одиночество (фото: Magnific)
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Производители интерактивных игрушек активно продвигают детские продукты со встроенным ИИ, обещая родителям безопасное развлечение. Однако тестирование показало, что за привлекательным фасадом кроются серьезные риски: от формирования искусственной эмоциональной зависимости и сбора частных данных для обучения ИИ до обсуждения с детьми опасных взрослых тем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Techxsplore.

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Симуляция дружбы и эмоциональная зависимость

Главная проблема умных игрушек - использование человекоподобной льстивой речи. Мишка, который начинает диалог с фразы "Привет, мой настоящий друг!", легко завоевывает доверие ребенка.

В раннем возрасте детям трудно понять, что игрушка не является живой или магической. ИИ подстраивается под ребенка, постоянно хвалит его и соглашается с любым мнением, создавая иллюзию "бесконфликтного общения".

Психологи предупреждают: это искажает реальный социальный опыт, ведь в жизни ребенок должен учиться строить отношения с реальными людьми, где бывают недоразумения и компромиссы. Увлечение роботом вместо ровесников в будущем может привести к замкнутости и хроническому одиночеству.

"Бесконечный чат" и взрослые темы

Маркетологи часто рекламируют функцию безлимитных разговоров как преимущество для детской коммуникации. Реальность другая - это аналог бесконечного скроллинга в TikTok, который вызывает зависимость от гаджета.

Более того, тесты выявили критические сбои в фильтрации контента. Некоторые ИИ-модели во время длительных разговоров начинали обсуждать с детьми взрослые и опасные темы:

  • Сексуальные фетиши,
  • Инструкции, как найти нож или организовать пожар дома.

Кроме этого, постоянный диалог означает непрерывный сбор информации. Дети делятся с "плюшевым другом" самыми интимными секретами и подробностями семейной жизни.

Согласно правилам пользования большинства таких сервисов, эти записи не являются частными - они хранятся на серверах и используются как датасеты для обучения следующих версий языковых моделей.

Отсутствие барьеров

Раньше для пользования интернетом ребенок должен был уметь хотя бы читать и писать. Голосовой ИИ полностью убрал этот барьер. Теперь трехлетний малыш, который еще не ходит в школу, имеет прямой доступ к возможностям глобальной "паутины" через микрофон в игрушке.

Несмотря на заверения производителей о наличии безопасных фильтров, компании не спешат внедрять строгие защитные алгоритмы на этапе проектирования (safety-by-design). Их бизнес напрямую зависит от продолжительности и интенсивности использования игрушки, поэтому удерживание ребенка в игре является приоритетом.

Эксперты настаивают: тестировать такие технологии дети должны строго под присмотром родителей, а оставлять малышей наедине с ИИ-агентами категорически неприемлемо.

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