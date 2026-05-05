Этот робот ведет себя как животное: что известно о Familiar от iRobot

13:33 05.05.2026 Вт
2 мин
Устройство фокусируется на эмоциональной связи с пользователем
aimg Ольга Завада
Этот робот ведет себя как животное: что известно о Familiar от iRobot Робот-домашний любимец станет настоящим другом (фото: Familiar Machines and Magic)
Основатель технологического стартапа iRobot Колин Энгл анонсировал новый проект - робота-питомца Familiar. Основное назначение устройства - стать автономным компаньоном, способным формировать эмоциональную привязанность и поддерживать социальную активность владельца.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Робот Familiar напоминает собаку средних габаритов и покрыт искусственным мехом. Устройство оснащено 23 степенями свободы - это позволяет ему реалистично двигать головой, ушами, глазами и бровями для выражения эмоций.

Разработчики сознательно отказались от гуманоидной (человекоподобной) формы, чтобы избежать завышенных ожиданий пользователей относительно функциональности машины.

Робот Familiar будет вести себя как домашнее животное (фото: Familiar Machines and Magic)

Технические особенности

Процессор: устройство работает на чипе Nvidia Jetson Orin;

Локальный ИИ: робот использует собственную мультимодальную модель для обработки зрения, аудио и памяти без необходимости постоянного подключения к интернету;

Конфиденциальность: данные с камер и микрофонов обрабатываются непосредственно на устройстве и не передаются в облако;

Коммуникация: Familiar не использует человеческую речь, зато издает невербальные звуки (мурлыканье, мяуканье) и использует язык тела.

Колин Энгл рассказывает о проекте Familiar Machines & Magic и его первом продукте - ИИ-роботе питомца по имени Дафна (видео: The Wall Street Journal, конференция The Future of Everything)

Назначение и сценарии использования

Энгл позиционирует Familiar как средство борьбы с глобальной эпидемией одиночества. Робот способен изучать режим дня владельца, напоминать о прогулках, занятиях йогой или своевременном сне.

Основными целевыми группами разработки считаются семьи с детьми и пожилые люди, которым трудно ухаживать за настоящими животными.

В отличие от многих предыдущих домашних роботов, разработанных iRobot, Familiar спроектирован так, чтобы активно взаимодействовать с человеком физически - например, подталкивать к действиям или реагировать на объятия благодаря сенсорам прикосновения, расположенным по всему корпусу.

Стоимость

На данный момент проект находится на стадии заводского тестирования. Ожидается, что робот появится в продаже не раньше 2027 года. По словам разработчиков, цена устройства будет "соизмерима с затратами на содержание настоящего домашнего животного".

Компания Familiar Machines & Magic уже привлекла специалистов из Disney, MIT, Boston Dynamics и Amazon для доработки модели социального поведения робота перед глобальным релизом.

Зеленский показал видео запуска ракет "Фламинго" по заводу в Чебоксарах
