Huawei создала детский гаджет-трансформер: как смарт-часы превращаются в портативную камеру

18:17 13.05.2026 Ср
Главной особенностью которого стал съемный корпус, превращающийся в отдельную камеру
Ольга Завада
Huawei выпустила гаджет для детей с памятью на 5000 фото (скриншот: Huawei)
Инженеры компании Huawei представили смарт-часы Watch Kids X1 Pro. В отличие от обычных гаджетов, основной модуль новинки можно достать из ремешка и вставить в специальный аксессуар-чехол, превращая устройство в полноценную портативную камеру.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Huawei.

Главные особенности трансформера

Основным отличием версии Pro от базовой модели стал именно подход к использованию камер. В обычной версии корпус просто вращается, а в Pro-модели он полностью отсоединяется.

Камера и память: устройство имеет фронтальный модуль на 5 Мп и основной на 13 Мп. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ, что позволяет хранить более 5000 снимков.

Дисплей: часы оснащены ярким 1,82-дюймовым AMOLED-экраном, который хорошо читается даже на солнце.

Материалы: вместо обычного силикона в Pro-версии использован жесткий пластиковый ремешок, из-за чего вес гаджета составляет 72 грамма.

Huawei создала детский гаджет-трансформер: как смарт-часы превращаются в портативную камеруДетские смарт-часы Watch Kids X1 Pro (скриншот: Huawei)

Безопасность и здоровье

Кроме развлекательных функций, Huawei уделила большое внимание защите ребенка.

Гаджет работает как полноценный ассистент и содержит следующие функции:

Спутниковая связь: благодаря двухполосной технологии GNSS родители могут максимально точно отслеживать местонахождение ребенка.

Экстренная помощь: часы имеют специальную функцию SOS для быстрой связи с родными в сложных ситуациях.

Контроль состояния: встроенный "помощник по здоровью" следит за активностью и физическим состоянием ребенка в течение дня.

Хотя точная дата начала продаж в Европе пока не объявлена, гаджет уже стал одной из самых интересных новинок бренда на рынке портативной электроники 2026 года.

