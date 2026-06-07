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ШІ-іграшки для дітей: які небезпеки залишаються поза увагою батьків

19:13 07.06.2026 Нд
3 хв
Експерти виявили реальні загрози для емоційного розвитку і приватності малюків
aimg Ольга Завада
ШІ-іграшки для дітей: які небезпеки залишаються поза увагою батьків Іграшки з ШІ провокують дитячу самотність (фото: Magnific)
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Виробники інтерактивних іграшок активно просувають дитячі продукти з вбудованим ШІ, обіцяючи батькам безпечну розвагу. Проте тестування показало, що за привабливим фасадом криються серйозні ризики: від формування штучної емоційної залежності та збору приватних даних для навчання ШІ до обговорення з дітьми небезпечних дорослих тем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Techxsplore.

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Симуляція дружби та емоційна залежність

Головна проблема розумних іграшок - використання людиноподібної улесливої мови. Ведмедик, який починає діалог із фрази "Привіт, мій справжній друже!", легко завойовує довіру дитини.

У ранньому віці дітям важко зрозуміти, що іграшка не є живою чи магічною. ШІ підлаштовується під дитину, постійно хвалить її та погоджується з будь-якою думкою, створюючи ілюзію "безконфліктного спілкування".

Психологи попереджають: це спотворює реальний соціальний досвід, адже у житті дитина має вчитися будувати стосунки з реальними людьми, де бувають непорозуміння та компроміси. Захоплення роботом замість ровесників у майбутньому може призвести до замкнутості та хронічної самотності.

"Нескінченний чат" та дорослі теми

Маркетологи часто рекламують функцію безлімітних розмов як перевагу для дитячої комунікації. Реальність інша - це аналог нескінченного скролінгу у TikTok, який викликає залежність від гаджета.

Ба більше, тести виявили критичні збої у фільтрації контенту. Деякі ШІ-моделі під час тривалих розмов починали обговорювати з дітьми дорослі та небезпечні теми:

  • Сексуальні фетиші,
  • Інструкції, як знайти ніж або організувати пожежу вдома.

Окрім цього, постійний діалог означає безперервний збір інформації. Діти діляться з "плюшевим другом" найінтимнішими секретами та подробицями сімейного життя.

Згідно з правилами користування більшості таких сервісів, ці записи не є приватними - вони зберігаються на серверах і використовуються як датасети для навчання наступних версій мовних моделей.

Відсутність бар'єрів

Раніше для користування інтернетом дитина мала вміти хоча б читати та писати. Голосовий ШІ повністю прибрав цей бар'єр. Тепер трирічний малюк, який ще не ходить до школи, має прямий доступ до можливостей глобальної "павутини" через мікрофон в іграшці.

Попри запевнення виробників щодо наявності безпечних фільтрів, компанії не поспішають впроваджувати суворі захисні алгоритми на етапі проєктування (safety-by-design). Їхній бізнес напряму залежить від тривалості та інтенсивності використання іграшки, тому утримування дитини в грі є пріоритетом.

Експерти наполягають: тестувати такі технології діти мають суворо під наглядом батьків, а залишати малечу наодинці з ШІ-агентами категорично неприйнятно.

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