Инопланетянин из "Проекта "Аве Мария" стал реальным роботом: как он выглядит

Инженер-энтузиаст из Leviathan Engineering создал функционального робота, который является точной копией инопланетянина Рокки из научно-фантастического бестселлера Энди Вейра "Проект "Аве Мария". Вместо обычной статичной фигурки разработчик представил интерактивную машину, которая способна жестикулировать, распознавать голос и общаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Техническая база

Чтобы Рокки мог уверенно двигаться и мгновенно реагировать на голос, инженер использовал мощное современное железо.

Вычислительный центр - "мозгом" устройства стал микрокомпьютер Raspberry Pi 5, который обрабатывает сложные алгоритмы поведения.

Сложная механика. За движения отвечают десять сервоприводов с металлическими шестернями. Это позволяет роботу не только махать руками, но и приседать или смещать центр тяжести, имитируя живое поведение инопланетянина.

Прочный корпус: детали напечатали на 3D-принтере, предварительно усилив конструкцию в Fusion 360, чтобы суставы не ломались при активном использовании.

Функциональность без интернета

Одной из главных особенностей разработки является ее автономность - большинство процессов происходит непосредственно на самом устройстве.

Преимущества:

Локальная речь: для распознавания голоса использована система Vosk, поэтому Рокки понимает команды без подключения к сети. Озвучка же воспроизведена через инструмент Piper, который сохранил тот самый специфический ритм речи, описанный в книге.

Живые диалоги: ответы генерируются ИИ-моделью Gemini. Алгоритм создает не только текст, но и соответствующие жесты, поэтому каждая реакция робота уникальна.

Отсутствие скриптов: в отличие от обычных игрушек, у Рокки нет заранее прописанных анимаций. Он выбирает движения в реальном времени в зависимости от того, что ему скажут.

Процесс разработки и ИИ-ассистенты

Разработчик привлекал Claude для написания и структурирования кода, управляющего взаимодействием между языком и моторикой Рокки.

Путь к финальной версии сопровождался многочисленными испытаниями: первые прототипы на шнурах и шкивах оказались слишком неточными, поэтому их заменили на прецизионные сервоприводы.

Пришлось также поработать над прочностью печатных деталей и аккуратностью внутренней проводки. Как результат - мир увидел не просто техническое достижение, а настоящее воплощение характера, который так полюбили читатели "Проекта "Аве Мария".