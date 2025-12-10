ua en ru
Shell разрывает партнерство с "Роснефтью" в поставках нефти из Казахстана, - Bloomberg

Казахстан, Россия, Среда 10 декабря 2025 19:00
UA EN RU
Shell разрывает партнерство с "Роснефтью" в поставках нефти из Казахстана, - Bloomberg
Автор: Антон Корж

Крупная британская нефтегазовая компания Shell планирует разорвать партнерство с подсанкционной российской компанией "Роснефть". Через это партнерство компании совместно владеют долей нефтепровода в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Shell сохранит долю в Каспийском трубопроводном консорциуме: она просто больше не будет владеть ею совместно с подсанкционной российской компанией. Планы Shell подтвердил изданию ряд источников на условиях анонимности.

Shell еще с в марте 2022 года заявляла, что поэтапно откажется от российских газа и нефти из-за вторжения России в Украину. При этом компания не планирует оставлять значительно более широкое совместное предприятие КТК.

КТК транспортирует нефть из Казахстана до побережья Черного моря, до города Новороссийск. Среди акционеров КТК - российские подсанкционные "Роснефть" и "Лукойл", а также ряд других мировых нефтяных гигантов.

Доля Shell в КТК составляет 7,4%: 3,75% через совместное предприятие с "Роснефтью", 1,75% через прямое участие и 2% через ее аффилированную компанию BG Overseas Holding Ltd. В компании отказались предоставлять официальный комментарий.

Отметим, что после ударов Украины по Новороссийску Казахстан впервые начнет поставлять нефть напрямую в Китай в обход российских трубопроводов. Ранее Казахстан использовал российские мощности для нефтяных поставок.

30 ноября Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский нефтяной терминал в Новороссийске. Перед этим, 29 ноября, стало известно, что морские беспилотники атаковали и полностью вывели из строя причальное устройство морского терминала КТК в Новороссийске.

МИД Украины принял во внимание высказанное Казахстаном беспокойство, а также напомнил стране, что она ни разу не осудила российские удары по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре.

