Shell разрывает партнерство с "Роснефтью" в поставках нефти из Казахстана, - Bloomberg

Крупная британская нефтегазовая компания Shell планирует разорвать партнерство с подсанкционной российской компанией "Роснефть". Через это партнерство компании совместно владеют долей нефтепровода в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Shell сохранит долю в Каспийском трубопроводном консорциуме: она просто больше не будет владеть ею совместно с подсанкционной российской компанией. Планы Shell подтвердил изданию ряд источников на условиях анонимности.

Shell еще с в марте 2022 года заявляла, что поэтапно откажется от российских газа и нефти из-за вторжения России в Украину. При этом компания не планирует оставлять значительно более широкое совместное предприятие КТК.

КТК транспортирует нефть из Казахстана до побережья Черного моря, до города Новороссийск. Среди акционеров КТК - российские подсанкционные "Роснефть" и "Лукойл", а также ряд других мировых нефтяных гигантов.