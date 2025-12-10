ua en ru
Shell розриває партнерство з "Роснефтью" у постачаннях нафти з Казахстану, - Bloomberg

Казахстан, Росія, Середа 10 грудня 2025 19:00
UA EN RU
Shell розриває партнерство з "Роснефтью" у постачаннях нафти з Казахстану, - Bloomberg Ілюстративне фото: британська нафтогазова компанія Shell (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Велика британська нафтогазова компанія Shell планує розірвати партнерство з підсанкційною російською компанією "Роснефть". Через це партнерство компанії спільно володіють часткою нафтопроводу в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Shell збереже частку в Каспійському трубопровідному консорціумі: вона просто більше не буде володіти нею спільно з підсанкційною російською компанією. Плани Shell підтвердила виданню низка джерел на умовах анонімності.

Shell ще з в березні 2022 року заявляла, що поетапно відмовиться від російських газу та нафти через вторгнення Росії в Україну. При цьому компанія не планує залишати значно ширше спільне підприємство КТК.

КТК транспортує нафту з Казахстану до узбережжя Чорного моря, до міста Новоросійськ. Серед акціонерів КТК - російські підсанкційні "Роснефть" та "Лукойл", а також низка інших світових нафтових гігантів.

Частка Shell в КТК становить 7,4%: 3,75% через спільне підприємство з "Роснефтью", 1,75% через пряму участь та 2% через її афілійовану компанію BG Overseas Holding Ltd. В компанії відмовилися надавати офіційний коментар.

Зазначимо, що після ударів України по Новоросійську Казахстан вперше почне постачати нафту напряму до Китаю в обхід російських трубопроводів. Раніше Казахстан використовував російські потужності для нафтових постачань.

30 листопада Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський нафтовий термінал у Новоросійську. Перед цим, 29 листопада, стало відомо, що морські безпілотники атакували та повністю вивели з ладу причальний пристрій морського термінала КТК у Новоросійську.

МЗС України взяло до уваги висловлене Казахстаном занепокоєння, а також нагадало країні, що вона жодного разу не засудила російські удари по українському цивільному населенню та інфраструктурі.

