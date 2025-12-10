Shell розриває партнерство з "Роснефтью" у постачаннях нафти з Казахстану, - Bloomberg

Велика британська нафтогазова компанія Shell планує розірвати партнерство з підсанкційною російською компанією "Роснефть". Через це партнерство компанії спільно володіють часткою нафтопроводу в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Shell збереже частку в Каспійському трубопровідному консорціумі: вона просто більше не буде володіти нею спільно з підсанкційною російською компанією. Плани Shell підтвердила виданню низка джерел на умовах анонімності.

Shell ще з в березні 2022 року заявляла, що поетапно відмовиться від російських газу та нафти через вторгнення Росії в Україну. При цьому компанія не планує залишати значно ширше спільне підприємство КТК.

КТК транспортує нафту з Казахстану до узбережжя Чорного моря, до міста Новоросійськ. Серед акціонерів КТК - російські підсанкційні "Роснефть" та "Лукойл", а також низка інших світових нафтових гігантів.