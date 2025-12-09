Казахстан начнет поставлять нефть напрямую в Китай после ударов Украины по Новороссийску

Казахстан впервые начнет поставлять нефть напрямую в Китай в обход российских трубопроводов. Ранее Казахстан использовал российские мощности для нефтяных поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что впервые 50 тысяч тонн сырой нефти отправятся в Китай непосредственно с месторождения Кашаган. Это будет первая поставка после того, как украинский дрон повредил терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

" КТК, на которую приходится 1% мировых поставок сырой нефти и в которую входят российские, казахстанские и американские акционеры, была вынуждена сократить экспорт... Сейчас КТК использует только один из трех ВПП", - говорится в сообщении.

Казахстан планирует транспортировать нефть с месторождения Кашаган в Китай через нефтепровод "Атасу-Алашанькоу". Интересно, что нефть добывает международный консорциум NCOC, в который входит китайская компания CNPC. Именно она отправит 30 тысяч тонн нефти, еще 20 тысяч тонн будет отправлено японской компанией из состава консорциума.

Министерство энергетики Казахстана подтвердило усилия по поиску дополнительных маршрутов для каспийской нефти. Особенно это касается месторождения Кашаган.