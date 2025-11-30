Осуждайте РФ: в МИД резко ответили Казахстану на "беспокойство" о Новороссийске

Украина приняла во внимание обеспокоенность, которую выразил Казахстан по поводу ударов Сил обороны по Новороссийску. Попутно Украина напоминает Казахстану, что он ни разу не осудил удары РФ по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Украина приняла во внимание обеспокоенность Республики Казахстан относительно инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что усилия Украины полностью соответствуют 51 статье Устава ООН - гарантированному праву на самооборону против агрессора. Силы обороны Украины системно уничтожают военно-промышленный потенциал российских оккупантов и лишают его средств для ведения войны против Украины.

"Еще раз подчеркиваем, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия", - сказано в сообщении.

Молчание Казахстана

При этом в МИД на фоне заявлений Казахстана об "обеспокоенности" указали, что казахская сторона не выступает с осуждением ударов российского режима по гражданскому населению, жилым домам, энергетике и критической инфраструктуре Украины.

"Только позавчера Россия осуществила девятичасовую комбинированную ракетно-пушечную атаку против Украины, в результате чего были убиты и ранены гражданские люди, а без света остались по меньшей мере 500 тысяч жителей Киева и более 100 тысяч жителей Киевской области", - говорится в сообщении.

Учитывая это, в МИД посоветовали Казахстану направить усилия на принуждение российского агрессора для прекращения войны в Украине. При этом Украина подтверждает неизменное уважение к казахскому народу.