Европа имеет "точный план" по отправке войск в Украину, - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС работают над "достаточно точными планами" относительно потенциального развертывания военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности после завершения войны. Гарантии безопасности будут полностью подкреплены обязательствами США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По ее словам, решение об отправке войск каждая страна будет принимать самостоятельно.
"Президент США Дональд Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью защитного барьера, - сказала она. - Это было очень четко и неоднократно подтверждено".
В состав войск потенциально войдут десятки тысяч военнослужащих под руководством Европы, которых будут поддерживать США, в частности системы командования и управления, а также средства разведки и наблюдения.
"После любого мирного соглашения Киеву понадобится довольно значительное количество солдат, и им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование. ЕС придется сделать свой вклад", - подчеркнула она.
Фон дер Ляйен не предоставила подробностей, отметив лишь, что дискуссии о гарантиях безопасности идут "очень хорошо".
ЕС также продолжит финансирование обучения украинских солдат после любого мирного соглашения. Руководство Евросоюза призывает государства-члены использовать фонд займов на вооружение в размере 150 миллиардов евро или для заключения соглашений о совместном производстве с украинскими оборонными компаниями, или для закупки оружия, которое можно будет передать Киеву.
"Роль комиссии чрезвычайно важна для того, чтобы государства-члены могли финансировать увеличение оборонных ресурсов", - отметила фон дер Ляйен.
"Характер ведения войны полностью изменился", - добавила она, ссылаясь на необходимость для военных ЕС инвестировать в беспилотники, противовоздушную и противоракетную оборону, космические и кибервозможности.
Как сообщало РБК-Украина, 31 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Болгарию.
Она напомнила, что Болгария имеет сильную оборонную промышленность. Это единственная страна в ЕС, где крупнейший частный работодатель - компания оборонной промышленности.
Болгария производит огромное количество боеприпасов и взрывчатки, а также многие виды вооружения. По словам фон дер Ляйен, с начала вторжения РФ в Украину треть оружия, которое получает украинская армия, поступает именно из Болгарии.
Между тем 23 июля Госдеп и Пентагон согласовали продажу Украине двух пакетов военной помощи на общую сумму в 322 миллиона долларов.