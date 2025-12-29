На шаг ближе к горам: УЗ продлила маршрут популярного флагманского поезда
Национальный перевозчик "Укрзализныця" продлевает маршрут популярного среди пассажиров флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Как именно меняется маршрут поезда УЗ
В УЗ рассказали, что "прислушались к пожеланиям пассажиров" и продлевают маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 "Киев - Ясиня".
Так, с 28 декабря 2025 года он курсирует:
- до города Рахов;
- с остановкой на станции Квасы.
"Раховщина, которая на Закарпатье, является настоящей высокогорной жемчужиной Украины: край стремительных потоков, долин и горных хребтов, где начинается активный отдых и восстановление сил", - напомнили украинцам.
При этом Квасы - известны своими минеральными источниками и лечебным воздухом.
Следовательно, после введенных изменений, и Рахов (самый высокогорный город в Украине), и Квасы - "становятся еще ближе для путешествий".
Как еще и откуда можно доехать до Рахова
Пассажирам рассказали, что кроме поезда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова продолжают также курсировать:
- поезд №143/144 "Сумы - Рахов";
- поезд №55/56 "Киев - Рахов";
- пригородный дизель-поезд №6441/6442 "Коломыя - Деловое".
"Путешествуйте комфортно, открывайте высокогорные Карпаты и планируйте зимний отдых вместе с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
