Снижение мобилизационного возраста

В конце прошлого года стало известно, что США уже неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В Штатах считают, что главной проблемой украинской армии является нехватка людей.

Тогда же советник комитета Рады по вопросам экономического развития заявил о якобы снижении мобилизационного возраста в Украине в 2025 году. Однако его информация также оказалась фейком.

Более того фейк о снижении мобилизационного возраста запустили в сети, однако в Раде и НГУ его опровергли.

Зеленский еще тогда отметил, что он против такой инициативы. По его словам, возраст не имеет значения, когда украинским воинам все еще не хватает оружия.

Зато член оборонного комитета Рады Федор Вениславский отметил, что Украина не может выиграть начатую Россией войну увеличивая количество Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что для победы, партнерам необходимо передать Украине высокотехнологичные образцы вооружения и дальнобойные ракеты, которые будут поражать объекты на территории врага.

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