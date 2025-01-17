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Вениславский: выиграть начатую Россией войну, увеличивая количество Вооруженных сил, невозможно

Пятница 17 января 2025 17:03
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Вениславский: выиграть начатую Россией войну, увеличивая количество Вооруженных сил, невозможно Фото: Федор Вениславский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина не может выиграть начатую Россией войну увеличивая количество Вооруженных сил. Партнерам необходимо передать Украине высокотехнологичные образцы вооружения и дальнобойные ракеты, которые будут поражать объекты на территории врага.

Об этом заявил нардеп, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"Что касается заявлений команды Трампа, представителей действующего президента, что надо снижать мобилизационный возраст. То я здесь сошлюсь на мнение президента (Владимира Зеленского - ред.), что для того, чтобы выиграть войну, просто увеличить количество Вооруженных сил в принципе невозможно. ВСУ являются самыми многочисленными в Европе. Проблема главная в том, что выиграть войну, которую развязала Россия, просто увеличивая количество Вооруженных сил, просто невозможно", - сказал Вениславский.

По его мнению, Украина может выиграть войну только путем асимметричных действий, которые можно достичь технологическим воздействием на объекты и законные военные цели России. Именно поэтому партнеры должны дать Украине высокотехнологичные образцы вооружения и дальнобойные ракеты, которые будут поражать объекты на территории врага и ослаблять его потенциал. И при нынешней численности ВСУ это реально сделать.

"Когда мы говорим о гипотетическом увеличении количества ВСУ, то надо понимать, что для подготовки мобилизованных одного месяца недостаточно, это два-три месяца. Плюс мобилизационные процедуры. В лучшем случае мы получим качественно подготовленное усиление только в течение 4-6 месяцев. А оружие нам нужно уже сейчас. И при предоставлении такого инновационного оружия, я думаю, мы сможем сделать больше, чем просто увеличив армию", - отметил он.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

В конце прошлого года стало известно, что США уже начали призывать Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Там считают, что главная проблема украинской армии - это нехватка людей.

Несмотря на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против такой инициативы. По его словам, возраст не имеет значения, когда украинским воинам все еще не хватает оружия.

О том, дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл, - читайте в материале РБК-Украина.

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