Украина якобы снизит мобилизационный возраст в 2025 году. В Раде опровергли фейк
Советник комитета Рады по вопросам экономического развития заявил о якобы снижении мобилизационного возраста в Украине в 2025 году. Но такая информация - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского и главу комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху в Facebook.
Фейк о снижении мобилизационного возраста
Советник комитета Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что европейские и американские партнеры уже с 2022 года якобы призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
"Поэтому, когда меня спрашивают, снизится ли он - конечно, снизится. Например, в следующем году, я думаю, в первых месяцах, январь, февраль, март, такое решение будет принято", - добавил он.
Реакция Вениславского
Как напомнил в комментарии РБК-Украина нардеп Федор Вениславский, президент Владимир Зеленский уже отмечал, что на сегодняшний день вопрос о снижении мобилизационного возраста не стоит. Украине нужно оружие и инновационные технологии.
"В войне, которую сейчас ведет Россия против нас, победить увеличением численности - это абсурд. Мы должны понимать, что только с помощью современных образцов вооружения, которые смогут нанести тот вред, который будет неприемлем для РФ, война может быть завершена", - добавил он.
Также нардеп, комментируя сроки, которые назвал Волянский, обратил внимание, что пока что даже отсутствуют какие-либо законодательные инициативы о снижении мобилизационного возраста.
"Даже если они появятся в какой-то голове, то с точки зрения процедур, это довольно длительный процесс", - добавил он.
При этом, по его словам, набрать голоса в парламенте за снижение мобилизационного возраста "вряд ли" кому-то удастся.
Также Вениславский уточнил, что дискуссий о снижении мобилизационного возраста нет и среди членов оборонного комитета.
Реакция Наталухи
"Ни Верховной Радой Украины, ни нашим комитетом в частности, не принималось и не планируется к принятию ни одного решения, о котором заявил на эфире Волянский", - написал нардеп Дмитрий Наталуха.
Также он добавил, что на следующем комитете будет рассмотрен вопрос о лишении Волянского статуса советника. Ему предоставили такой статус, чтобы советовать, а не вредить малопонятными и спекулятивными заявлениями.
Снижение мобилизационного возраста
Напомним, США уже неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В Вашингтоне считают, что главной проблемой украинской армии является нехватка людей.
Но президент Украины Владимир Зеленский против такой инициативы. Он объяснил, что возраст не имеет значения, когда украинским воинам все еще не хватает оружия.
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