Зеленский о возможности мобилизации с 18 лет: без оружия возраст не имеет значения
Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить им все уже существующие бригады. Поэтому возраст солдат отходит на второй план.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
"Относительно (снижения мобилизационного - ред.) возраста. Скажите пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, то какая разница - 20 лет этому человеку или 30. Никакой разницы. Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А мы обращаем внимание, что у нас голые бригады есть", - подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что Украина обсуждала с партнерами тренировки минимум 12 украинских бригад на их территории. Такую инициативу должны были начать США и европейские коллеги. Они должны были распределить между собой, где проходит обучение та или другая бригада.
"А сегодня есть одна бригада, которую мы тренировали во Франции, и одна, которая тренируется в Германии. Если из этого блока у нас есть две бригады, то мы говорим здесь об оружии, а не о людях. Недостаточно оружия, а не людей. Безусловно, людей тоже недостаточно, но важно комплектование бригад", - уточнил Зеленский.
Снижение мобилизационного возраста
Напомним, еще в октябре советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко отмечал, что чиновники США давят на президента Владимира Зеленского, чтобы он снизил мобилизационный возраст до 18 лет. Но украинский лидер против.
Позже президент сам подтвердил, что соответствующие сигналы от партнеров действительно были. По словам Зеленского, важно обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного.
Более детально о вопросе мобилизации с 18 лет - в материале РБК-Украина.
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