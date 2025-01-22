"Щоб було більше людей без зброї?": Зеленський знову відкинув ідею мобілізації з 18 років

Наразі, згідно з українським законодавством, до армії можуть бути призвані лише чоловіки віком від 25 років, і навіть у цьому випадку існують винятки, які обмежують вступ людей до Збройних сил України.

Як зазначає Bloomberg, офіційні особи зі США та інших західних союзників вже деякий час закликають Україну знизити призовний вік, тоді як Зеленський наполягає на тому, що зброя і ракети потрібні більше, ніж більша кількість солдатів.

"Навіщо мобілізувати ще більше молодих людей? Щоб було ще більше людей без зброї?", - заявив Зеленський в розмові з Bloomberg в Давосі.