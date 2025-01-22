"Щоб було більше людей без зброї?": Зеленський знову відкинув ідею мобілізації з 18 років

Президент України Володимир Зеленський виступив категорично проти зниження мобілізаційного віку. На його думку, це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Наразі, згідно з українським законодавством, до армії можуть бути призвані лише чоловіки віком від 25 років, і навіть у цьому випадку існують винятки, які обмежують вступ людей до Збройних сил України.
Як зазначає Bloomberg, офіційні особи зі США та інших західних союзників вже деякий час закликають Україну знизити призовний вік, тоді як Зеленський наполягає на тому, що зброя і ракети потрібні більше, ніж більша кількість солдатів.
"Навіщо мобілізувати ще більше молодих людей? Щоб було ще більше людей без зброї?", - заявив Зеленський в розмові з Bloomberg в Давосі.
Наприкінці минулого року стало відомо, що США вже неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. У Штатах вважають, що головною проблемою української армії є брак людей.
Тоді ж радник комітету Ради з питань економічного розвитку заявив про нібито зниження мобілізаційного віку в Україні у 2025 році. Однак його інформація також виявилась фейком.
Більше того фейк про зниження мобілізаційного віку запустили в мережі, однак в Раді та НГУ його спростували.
Зеленський ще тоді зауважив, що він проти такої ініціативи. За його словами, вік не має значення, коли українським воїнам все ще бракує зброї.
Натомість член оборонного комітету Ради Федір Веніславський наголосив, що Україна не може виграти розпочату Росією війну збільшуючи кількість Збройних сил.
Він підкреслив, що для перемоги, партнерам необхідно передати Україні високотехнологічні зразки озброєння та далекобійні ракети, які будуть вражати об'єкти на території ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.