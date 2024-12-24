В сети распространили фейк о снижении мобилизационного возраста. В Раде и НГУ это опровергли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 17 Бригаду Национальной гвардии Украины в Facebook и заявление председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

Что предшествовало

Сегодня в сети распространилась информация о снижении мобилизационного возраста в Украине. Сергей Лунич, которого назвали представителем 17-й Полтавской бригады Нацгвардии, заявил, что "проект закона о снижении призывного возраста до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения".

Что говорят в 17-й бригаде

Там заявили, что Сергей Лунич не является лицом командования бригады - ни командиром, ни заместителем. Поэтому он не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений к ним.

"Его должностные обязанности не предусматривают доступа к информации о законодательных инициативах или их статусе, тем более - прогнозирование их одобрения", - говорится в сообщении бригады.

Обновлено в 13:35.

В Нацгвардии заявили, что фейк о снижении мобилизационного возраста был распространен со "взломанной" страницы одного из сайтов Полтавской области:

взломали страницу на сайте Полтавщины блога одного из его узнаваемых и активных корреспондентов;

добавили упоминания о местном подразделении, чтобы это вызвало доверие;

разбросали по пабликам в Telegram.

Что говорят в Раде

По словам Завитневича, никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете - не было и нет.

Снижение мобилизационного возраста

Недавно стало известно, что США уже неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В Штатах считают, что главной проблемой украинской армии является нехватка людей.

Также на днях советник комитета Рады по вопросам экономического развития заявил о якобы снижении мобилизационного возраста в Украине в 2025 году. Однако его информация также оказалась фейком.