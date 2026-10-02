Когда ожидается прекращение заморозков: синоптик УкрГМЦ назвала дату

В ближайшее время заморозков в большинстве областей Украины не избежать. Однако "на горизонте" уже виднеется незначительное, но все же потепление в ночные часы.

Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

Чего ждать от погоды в ближайшие дни

В ближайшие дни, по словам эксперта, погода в Украине ожидается комфортная днем, но с заморозками 0...-3°С на поверхности почвы ночью (в большинстве областей).

"3 и 4 октября (в субботу и воскресенье, - Ред.) в ночные часы местами на Прикарпатье (локально), могут быть заморозки даже и в воздухе", - заметила Птуха.

Между тем дневные максимумы в течение 3-5 октября будут зависеть, в частности, от солнечных прояснений (на фоне антициклона - поля повышенного атмосферного давления).

В этот период столбики термометров могут показывать в среднем по Украине от +14°C до +21°C.

"И, в принципе, с тенденцией, что и в дальнейшем такие же показатели у нас будут. И в начале следующей недели", - уточнила синоптик.

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Когда ночные заморозки могут начать отступать

"В дальнейшем - тенденция к тому, что изменятся воздушные потоки. И уже в начале следующей недели, то есть 5-6 октября (в понедельник-вторник, - Ред.), ожидаем прекращения заморозков", - рассказала Птуха.

Она отметила, что тогда воздушные потоки могут быть уже с юго-запада.

Из-за этого ночи ожидаются более мягкими. Будет немного больше облачности.

"Предварительно, по нашим оценкам, заморозков может не быть уже в ночь на 5 число… То есть с 4 на 5 октября", - уточнила представительница УкрГМЦ.

Температура воздуха в ночные часы ожидается при этом не сильно выше, чем раньше - от +3°C до +8°C (в то время как сейчас от +1°C до +7°C).

"Но, по крайней мере, уже без заморозков. За счет того, что будет немного больше облачности со следующей недели. А облака они, если ночью будут, то как "одеяло" будут выступать. И не так быстро будет охлаждаться приземный слой воздуха", - поделилась эксперт.

В заключение синоптик напомнила, что такая информация еще потребует дальнейших уточнений.

"Потому что все очень сильно зависит от облачности. Если ее будет достаточно, она успеет "укрыть" ночь на 5 октября, и ветер изменится - тогда, как бы, не должно быть (заморозков, - Ред.)", - объяснила Птуха.

Если же "траектория процессов" будет другой, специалисты УкрГМЦ будут уточнять это отдельно.