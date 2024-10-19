Что посмотреть в Будапеште: 10 интересных мест

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Здание венгерского парламента

Здание парламента Венгрии - резиденция венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште, визитка города.

Сооружение построено в неоготическом стиле, его фасад украшен многочисленными арками, башнями и пролетами. Интерьер отличается роскошью и помпезностью.

Здание венгерского парламента является самым большим в стране - оно имеет 691 покой, 29 лестниц и 10 подворий.

Фото: Здание парламента Венгрии (wikipedia.org)

Цепной мост Сечени

Сечени - подвесной мост через реку Дунай, соединяющий два района города - Буда и Пешт. Его протяженность 380 метров, обе стороны моста украшают статуи львов на каменных фигурах.

Полюбоваться мостом можно как с берегов, так и с палубы теплохода, на котором совершаются прогулки по Дунаю в теплое время года.

Фото: Цепной мост Сечени (wikipedia.org)

Будайская крепость

Будайская крепость - резиденция венгерских королей в Будапеште. Она находится на берегу реки Дунай и являет собой архитектурный комплекс.

Его часто называют "город в городе". И действительно так, на территории крепости расположились: архитектурные здания, памятники, библиотека, музеи, руины средневековья, бастион, дворец и галерея.

Ворота крепости украшает черный ворон. По легенде именно он забрал золотое кольцо короля Матяша на венчании.

На территории крепости привлекает внимание удивительной красоты фонтан. Он представляет собой архитектурное произведение искусства со струями воды и фигурами людей. Он изображает картину охоты королей.

Фото: Будайская крепость (wikipedia.org)

Рыболовный бастион

Рыбацкий бастион - одна из достопримечательностей Будайской крепости. До 1905 года на этом месте располагался рыболовный рынок.

Это архитектурный ансамбль из белого камня с семью башнями, которые символизируют семь венгерских племен.

Фото: Рыбацкий бастион (wikipedia.org)

Базилика Святого Иштвана

Базилика Святого Иштвана - католический собор, самый большой храм Будапешта высотой 96 метров.

Базилика построена в неоготическом стиле: большой купольный зал, две симметричные башни-колокольни по бокам и большой арочный центральный вход, украшенный надписями и колоннами. Внутри хранятся мощи почитаемого всеми венграми Святого Иштвана.

Базилика Святого Иштвана (фото из сети)

Церковь Матьяша

Церковь Матьяша - готический храм с необычным черепичным покрытием. Он был построен в 13 веке. Здесь происходили коронации многих монархов.

Официально храм носит имя Девы Марии, но жители столицы называют его в честь венгерского короля Матьяша Корвинуса.

В церкви регулярно проходят музыкальные вечера, где можно послушать орган, скрипку, хоровое пение.

Церковь Матьяша (фото из сети)

Площадь Героев

Площадь Героев располагается на центральном проспекте Будапешта - Андраши.

Здесь находятся два художественных музея, а также Памятник тысячелетия Венгерского государства - 36-ти метровая колонна, увенчанная статуей Архангела Гавриила.

Фото: Площадь Героев в Будапеште (wikipedia.org)

Венгерская государственная опера

Венгерский государственный оперный театр - здание, украшенное фресками, мозаикой, лепкой. Над его созданием трудились сотни венгерских мастеров.

Отличием театра оперы и балета есть акустика, очень красиво звучит органная музыка и оперетта.

Фото: Венгерский государственный оперный театр (wikipedia.org)

Венгерская национальная галерея

Венгерская национальная галерея - один из ведущих художественных музеев Венгрии, обладающий большой коллекцией венгерского искусства от Средних веков и до 20 века.

В экспозиции галереи собраны работы исключительно венгерских художников или созданы на территории Венгрии. Галерея находится в Королевском дворце в Будайской крепости.

Венгерская национальная галерея (фото из сети)

Обувь на набережной Дуная

Обувь на набережной Дуная - мемориал в память о жертвах Холокоста.

Мемориал является десятками пар металлических туфель (женских, мужских и даже детских), установленных на берегу реки в память о евреях, убитых на этом месте в годы Второй мировой войны.

Обувь на набережной Дуная (фото из сети)