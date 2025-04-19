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Что нельзя класть в корзину на Пасху: распространенные ошибки и запреты

Суббота 19 апреля 2025 06:30
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Что нельзя класть в корзину на Пасху: распространенные ошибки и запреты Не все, что кажется праздничным, уместно в пасхальной корзине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Приносить в храм на Пасху продукты для освящения - давняя украинская традиция. Однако некоторые вещи в пасхальной корзине могут быть по меньшей мере неуместными.

Подробнее о том, чего не советует класть в пасхальные корзины Церковь, стоит ли нести на освящение ножи, ключи, деньги или другие предметы, а также следят ли священники за тем, что приносят верующие, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что не советуют класть в пасхальные корзины в ПЦУ

В пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ) ранее рассказали, что приносить в храм на освящение в светлый день Христова Воскресения пасхальные корзины с праздничной пищей - является хорошей, радостной и благословенной традицией.

В то же время украинцев призвали не наполнять пасхальные корзины вещами, которые совсем не связаны со смыслом празднования Пасхи Христовой.

Так, не приветствует Церковь освящение алкогольных напитков и табачных изделий.

Кроме того, в ПЦУ отметили, что не стоит на Пасху:

  • устраивать соревнования относительно того, у кого корзина больше или дороже;
  • накладывать в праздничную корзину полную гору продуктов;
  • освящать какие-то экзотические продукты;
  • освящать "специальные" приборы для пасхальной трапезы.

Управляющий Запорожской епархией ПЦУ епископ Фотий также призвал верующих не приносить на освящение слишком много продуктов.

"Просим не накладывать (в корзины, - Ред.) большое количество продуктов... А только то, что вы сможете употребить за день-два", - отметил он во время недавнего брифинга.

Епископ добавил, что в "пасхальной корзине не должны присутствовать никакие алкогольные, табачные или любые другие изделия, которые не касаются праздника Воскресения Христова".

Почему некоторые готовят к освящению на Пасху нож

Иногда в пасхальных корзинах украинцев во время освящения можно увидеть нож. Считается, что такая традиция дошла до нас от предков.

Кандидат исторических наук и этнолог Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко в интервью РБК-Украина ранее рассказала, что украинцы в древности могли освящать нож на Пасху по разным причинам:

  • некоторые говорили, что "все святое на пасхальном столе", поэтому и нож должен быть освященным - чтобы все им порезать;
  • некоторые освящали нож, как оберег - чтобы "отогнать и черта, и вихрь" (его даже могли класть в кроватку к младенцу - чтобы отвлечь нечистую силу);
  • некоторые освящали нож, чтобы потом лечить им болезни (например бабы-шептуны или знахари).

В то же время с точки зрения ПЦУ, ножи - не связаны со смыслом празднования Пасхи Христовой.

Можно ли приносить на освящение ключи, деньги, украшения

По словам Кривенко, в древности украинцы могли освящать также:

  • ключи от дома - чтобы никогда их не потерять и чтобы воры не попали в жилище;
  • монеты - чтобы быть богатым;
  • полотенце - для отвода града или же "чтобы ведьма не испортила молока" корове.

"И даже зелень, которой украшали корзину - барвинок, шпарагу - потом также использовали для купания детей, или могли положить покойнику в могилу", - добавила эксперт.

Она объяснила, что "все освященное в корзине имело обереговое значение".

Между тем архиепископ Кропивницкий и Голованевский ПЦУ Марк в комментарии "Суспільному" отметил, что приносить на освящение ключи (от дома или машины), деньги или украшения - не следует.

"В корзину кладется то, о чем читается в молитвах на освящение и там именно говорится о благословении продуктов. Свечу зажигают во время освящения, как символ молитвы. Все остальное - не нужно", - подчеркнул он.

Следят ли священники за тем, что освящают

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина рассказал, что "не заглядывает глубоко в корзины" верующих.

Он объяснил, что в традиции использования корзин на Пасху видит скорее "какое-то такое пасхальное украшение".

"Как раз те люди, которые идут на богослужение, они обычно берут с собой небольшую корзинку. А уже те, которые приходят в течение дня - то это уже может быть что угодно", - сообщил эксперт.

Он отметил, что просто "не исследует эту тему".

"Возможно, есть какие-то священники, которые собирают эти курьезные истории - с тем, что носят в корзинах. Я же к ним не отношусь", - признался протоиерей.

Он рассказал также, что для верующих, которые ходят в храм, громоздкие или переполненные продуктами пасхальные корзины будут просто неудобны.

"Мы с прихожанами обычно служим. После службы происходит короткое освящение. Представьте себе человека, который идет в храм, где полно людей. Он и берет с собой что-то очень символическое, небольшое. Потому что ему просто неудобно будет с большими корзинами", - подытожил священник.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли есть кулич до Пасхи и что символизирует каждая вещь в пасхальной корзине.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба ПЦУ, брифинг управляющего Запорожской епархией ПЦУ епископа Фотия (Telegram-канал "Труха Запорожье"), интервью РБК-Украина с кандидатом исторических наук и этнологом Института народоведения НАН Украины Анастасией Кривенко, "Суспільне Кропивницкий", комментарий ректора Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерея ПЦУ Георгия Коваленко для РБК-Украина.

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