Лишнего не нужно? Можно ли освящать на Пасху алкоголь и табак

Ежегодно перед Пасхой многие украинцы задумываются, что можно класть в праздничную корзину для освящения в храме. Особенно много сомнений - относительно алкоголя и табака.

Подробнее о том, запрещает ли Церковь освящать на Пасху алкогольные напитки и табачные изделия, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорит священник ПЦУ

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина сообщил, что в целом (если говорить об алкогольных напитках) то, например, "какое-то вино может быть уместным".

"А уже нести крепкие напитки - не уместно", - подчеркнул он.

По словам эксперта, особых запретов по освящению алкоголя не существует, "но также есть вещи, условно неуместные".

"То есть Церковь - не запрещает. Мы празднуем с вином. Но Священное Писание говорит, что "вино веселит душу человека", но "не упивайтесь вином", - рассказал он.

Умеренность - главное правило

Священник заметил: "если пост закончился, это не значит, что мы должны наесться так, чтобы у нас были проблемы с желудком, или напиться так, чтобы мы ничего не помнили".

"Поэтому, скажем так, пост нас должен учить знать меру. И эта мера никуда не девается с его окончанием", - пояснил Ректор Открытого православного университета.

По его мнению, "пасхальное празднование, пасхальная трапеза - должны показать, что мы научились сознательно употреблять продукты".

"И, скажем так, не пить лишнего. Поэтому, я думаю, лишнего не нужно", - отметил протоиерей ПЦУ.

Почему вино - не запрещено

Коваленко напомнил, что "вино используется на богослужениях, поэтому в этом есть определенный смысл".

"Но нести водку или что-то подобное... в этом нет никакого смысла", - добавил он.

Священник поделился также собственной шуткой (когда его во время освящения о таких вещах иногда спрашивают): "А вы не боитесь, что я сейчас покроплю, а оно превратится в воду?".

"И начинают прятать, потому что боятся. Но это - не более, чем шутка, на самом деле", - подытожил протоиерей.

Что говорит официально ПЦУ

Между тем в пресс-службе Православной Церкви Украины ранее рассказывали, что Церковь не приветствует освящение:

алкогольных напитков;

табачных изделий.

"Употребление табака - это пагубная привычка, которая приводит к серьезной зависимости и греху, а потому освящать это нельзя", - объяснили украинцам.

Почему освящение алкоголя не одобряется

В ПЦУ признали, что алкогольные напитки часто ставят на пасхальную трапезу.

"Но чтобы подчеркнуть установку соблюдать умеренность в их потреблении, их не принято освящать - чтобы люди, склонные к пьянству, не искали оправдания собственной пагубной зависимости в церковном благословении", - подытожили в Церкви.