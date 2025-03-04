Самые важные дни и церковные праздники весной по новому календарю: полный список

С сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь. Теперь все важные даты и праздники верующие отмечают именно по нему.

Подробнее о том, какие дни являются самыми важными для украинцев в течение весеннего сезона 2025 года, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Великий пост, "всеядная" неделя и Проводы: точные даты

Согласно новоюлианскому церковному календарю, практически на каждый день года приходятся упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или же других знаковых для верующих лицах.

В то же время некоторые даты или целые периоды - отличаются от других своей значимостью и особыми традициями. Это могут быть, например, памятные или поминальные дни, а также общеизвестные праздники.

Весной - в течение марта, апреля и мая - в церковном календаре упоминаются такие важные для украинцев периоды:

с 3 марта (понедельника) до 19 апреля (субботы) - Великий (многодневный) пост;

(понедельника) (субботы) - Великий (многодневный) пост; с 21 апреля (понедельника) до 27 апреля (воскресенья) - общица Пасхальная (Светлая) - так называемая "всеядная" неделя (когда верующие освобождены от однодневных постов в среду и пятницу);

(понедельника) (воскресенья) - общица Пасхальная (Светлая) - так называемая "всеядная" неделя (когда верующие освобождены от однодневных постов в среду и пятницу); с 28 апреля (понедельника) до 3 мая (субботы) - Проводы (дни особого поминовения умерших).

Вторая неделя после Пасхи - Проводы (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Поминальные субботы и Благовещение: важные дни в марте

В течение марта 2025 года украинцы будут не только придерживаться Великого поста, но и отмечать ряд важных дат.

1 марта (суббота) - день всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходное празднование в субботу сыропустной недели).

2 марта (воскресенье) - Воскресенье сыропустное, прощенное. Воспоминание Адамова изгнания из рая. Заговенье на Великий пост.

3 марта (понедельник) - 1-я неделя Великого поста (его начало).

7 марта (пятница) - день священномучеников, которые в Херсонесе были епископами: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Литургия Преждеосвященных даров.

9 марта (воскресенье) - 1-е воскресенье Великого поста. Торжество православия. Литургия по чину святителя Василия Великого.

Первое воскресенье Великого Поста (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

10 марта (понедельник) - 2-я неделя Великого поста.

15 марта (суббота) - суббота 2-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

16 марта (воскресенье) - 2-е воскресенье Великого поста. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Литургия по чину святителя Василия Великого.

17 марта (понедельник) - 3-я неделя Великого поста.

22 марта (суббота) - суббота 3-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

Поминальная суббота (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

23 марта (воскресенье) - 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Литургия по чину святителя Василия Великого.

24 марта (понедельник) - 4-я неделя Великого поста.

25 марта (вторник) - Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

Праздник Благовещения по церковному календарю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

26 марта (среда) - Собор архангела Гавриила. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

29 марта (суббота) - суббота 4-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших).

30 марта (воскресенье) - 4-е воскресенье Великого поста. Литургия по чину святителя Василия Великого.

31 марта (понедельник) - 5-я неделя Великого поста.

От вербного воскресенья до Пасхи: важные дни в апреле

В апреле 2025 года церковный календарь упоминает, среди прочего, о Лазаревой субботе, вербной неделе и вербном воскресенье, Страстной неделе, Светлом Христовом Воскресении (Пасхе), поминовении жертв Чернобыльской аварии и Проводах.

3 апреля (четверг) - Четверг Великого канона. Литургия Преждеосвященных Даров.

5 апреля (суббота) - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафистная). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

6 апреля (воскресенье) - 5-е воскресенье Великого поста. Литургия по чину святителя Василия Великого.

7 апреля (понедельник) - 6-я неделя Великого поста (вербная неделя).

12 апреля (суббота) - Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

13 апреля (воскресенье) - 6-е воскресенье Великого поста, ваий, цветоносное, вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый переходящий праздник). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

Вербное воскресенье (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

14 апреля (понедельник) - Страстная неделя. Великий понедельник. Литургия Преждеосвященных Даров.

15 апреля (вторник) - Великий вторник. Литургия Преждеосвященных Даров.

16 апреля (среда) - Великая среда. Литургия Преждеосвященных Даров.

17 апреля (четверг) - Великий четверг. Воспоминание тайной вечери. Литургия по чину святителя Василия Великого.

18 апреля (пятница) - Великая пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.

19 апреля (суббота) - Великая суббота. Литургия по чину святителя Василия Великого.

20 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. Пасха. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

Пасха-2025 (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

21 апреля (понедельник) - Пасхальная неделя. Общица. Светлый понедельник.

22 апреля (вторник) - Светлый вторник. Иверской иконы Божией Матери.

23 апреля (среда) - Светлая среда.

24 апреля (четверг) - Светлый четверг.

25 апреля (пятница) - Светлая пятница. Иконы Божией Матери "Живоносный источник".

26 апреля (суббота) - Светлая суббота. Поминовение жертв Чернобыльской аварии (день особого поминовения умерших).

27 апреля (воскресенье) - Антипасха. 2-е воскресенье после Пасхи, апостола Фомы.

28 апреля (понедельник) - 2-я неделя после Пасхи. Проводы.

Преполовение Пятидесятницы и Вознесение Господне: важные дни в мае

В мае 2025 года некоторые дни посвящены тем или иным пророкам, святителям и апостолам. Кроме того, в церковном календаре упоминается о поминовении погибших во II Мировой войне, Преполовении Пятидесятницы (середине 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Святого Духа) и Вознесении Господнем.

1 мая (четверг) - день пророка Иеремии. Священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси.

2 мая (пятница) - день святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, в святом крещении Романа и Давида.

День 2 мая в новоюлианском календаре (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

4 мая (воскресенье) - 3-е воскресенье после Пасхи, святых жен-мироносиц.

5 мая (понедельник) - 3-я неделя после Пасхи.

8 мая (четверг) - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Поминовение погибших во II Мировой войне (день особого поминовения умерших).

9 мая (пятница) - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар.

10 мая (суббота) - Апостола Симона Зилота.

11 мая (воскресенье) - 4-е воскресенье после Пасхи, про парализованного.

12 мая (понедельник) - 4-я неделя после Пасхи. День тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания (памятный день).

14 мая (среда) - Преполовение Пятидесятницы.

Преполовение Пятидесятницы - в мае (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

18 мая (воскресенье) - 5-е воскресенье после Пасхи, про самарянку.

19 мая (понедельник) - 5-я неделя после Пасхи.

21 мая (среда) - Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.

25 мая (воскресенье) - 6-е воскресенье после Пасхи, про слепого.

26 мая (понедельник) - 6-я неделя после Пасхи.

28 мая (среда) - Отдание праздника Пасхи.

29 мая (четверг) - Вознесение Господне (двунадесятый переходящий праздник).

Вознесение Господне в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)