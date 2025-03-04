Самые важные дни и церковные праздники весной по новому календарю: полный список
С сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь. Теперь все важные даты и праздники верующие отмечают именно по нему.
Подробнее о том, какие дни являются самыми важными для украинцев в течение весеннего сезона 2025 года, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Содержание
- Великий пост, "всеядная" неделя и Проводы: точные даты
- Поминальные субботы и Благовещение: важные дни в марте
- От вербного воскресенья до Пасхи: важные дни в апреле
- Преполовение Пятидесятницы и Вознесение Господне: важные дни в мае
Великий пост, "всеядная" неделя и Проводы: точные даты
Согласно новоюлианскому церковному календарю, практически на каждый день года приходятся упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или же других знаковых для верующих лицах.
В то же время некоторые даты или целые периоды - отличаются от других своей значимостью и особыми традициями. Это могут быть, например, памятные или поминальные дни, а также общеизвестные праздники.
Весной - в течение марта, апреля и мая - в церковном календаре упоминаются такие важные для украинцев периоды:
- с 3 марта (понедельника) до 19 апреля (субботы) - Великий (многодневный) пост;
- с 21 апреля (понедельника) до 27 апреля (воскресенья) - общица Пасхальная (Светлая) - так называемая "всеядная" неделя (когда верующие освобождены от однодневных постов в среду и пятницу);
- с 28 апреля (понедельника) до 3 мая (субботы) - Проводы (дни особого поминовения умерших).
Вторая неделя после Пасхи - Проводы (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
Поминальные субботы и Благовещение: важные дни в марте
В течение марта 2025 года украинцы будут не только придерживаться Великого поста, но и отмечать ряд важных дат.
1 марта (суббота) - день всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходное празднование в субботу сыропустной недели).
2 марта (воскресенье) - Воскресенье сыропустное, прощенное. Воспоминание Адамова изгнания из рая. Заговенье на Великий пост.
3 марта (понедельник) - 1-я неделя Великого поста (его начало).
7 марта (пятница) - день священномучеников, которые в Херсонесе были епископами: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Литургия Преждеосвященных даров.
9 марта (воскресенье) - 1-е воскресенье Великого поста. Торжество православия. Литургия по чину святителя Василия Великого.
Первое воскресенье Великого Поста (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
10 марта (понедельник) - 2-я неделя Великого поста.
15 марта (суббота) - суббота 2-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
16 марта (воскресенье) - 2-е воскресенье Великого поста. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Литургия по чину святителя Василия Великого.
17 марта (понедельник) - 3-я неделя Великого поста.
22 марта (суббота) - суббота 3-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
Поминальная суббота (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
23 марта (воскресенье) - 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Литургия по чину святителя Василия Великого.
24 марта (понедельник) - 4-я неделя Великого поста.
25 марта (вторник) - Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
Праздник Благовещения по церковному календарю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
26 марта (среда) - Собор архангела Гавриила. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
29 марта (суббота) - суббота 4-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших).
30 марта (воскресенье) - 4-е воскресенье Великого поста. Литургия по чину святителя Василия Великого.
31 марта (понедельник) - 5-я неделя Великого поста.
От вербного воскресенья до Пасхи: важные дни в апреле
В апреле 2025 года церковный календарь упоминает, среди прочего, о Лазаревой субботе, вербной неделе и вербном воскресенье, Страстной неделе, Светлом Христовом Воскресении (Пасхе), поминовении жертв Чернобыльской аварии и Проводах.
3 апреля (четверг) - Четверг Великого канона. Литургия Преждеосвященных Даров.
5 апреля (суббота) - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафистная). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
6 апреля (воскресенье) - 5-е воскресенье Великого поста. Литургия по чину святителя Василия Великого.
7 апреля (понедельник) - 6-я неделя Великого поста (вербная неделя).
12 апреля (суббота) - Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
13 апреля (воскресенье) - 6-е воскресенье Великого поста, ваий, цветоносное, вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый переходящий праздник). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
Вербное воскресенье (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
14 апреля (понедельник) - Страстная неделя. Великий понедельник. Литургия Преждеосвященных Даров.
15 апреля (вторник) - Великий вторник. Литургия Преждеосвященных Даров.
16 апреля (среда) - Великая среда. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 апреля (четверг) - Великий четверг. Воспоминание тайной вечери. Литургия по чину святителя Василия Великого.
18 апреля (пятница) - Великая пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.
19 апреля (суббота) - Великая суббота. Литургия по чину святителя Василия Великого.
20 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. Пасха. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
Пасха-2025 (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
21 апреля (понедельник) - Пасхальная неделя. Общица. Светлый понедельник.
22 апреля (вторник) - Светлый вторник. Иверской иконы Божией Матери.
23 апреля (среда) - Светлая среда.
24 апреля (четверг) - Светлый четверг.
25 апреля (пятница) - Светлая пятница. Иконы Божией Матери "Живоносный источник".
26 апреля (суббота) - Светлая суббота. Поминовение жертв Чернобыльской аварии (день особого поминовения умерших).
27 апреля (воскресенье) - Антипасха. 2-е воскресенье после Пасхи, апостола Фомы.
28 апреля (понедельник) - 2-я неделя после Пасхи. Проводы.
Преполовение Пятидесятницы и Вознесение Господне: важные дни в мае
В мае 2025 года некоторые дни посвящены тем или иным пророкам, святителям и апостолам. Кроме того, в церковном календаре упоминается о поминовении погибших во II Мировой войне, Преполовении Пятидесятницы (середине 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Святого Духа) и Вознесении Господнем.
1 мая (четверг) - день пророка Иеремии. Священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси.
2 мая (пятница) - день святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, в святом крещении Романа и Давида.
День 2 мая в новоюлианском календаре (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
4 мая (воскресенье) - 3-е воскресенье после Пасхи, святых жен-мироносиц.
5 мая (понедельник) - 3-я неделя после Пасхи.
8 мая (четверг) - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Поминовение погибших во II Мировой войне (день особого поминовения умерших).
9 мая (пятница) - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар.
10 мая (суббота) - Апостола Симона Зилота.
11 мая (воскресенье) - 4-е воскресенье после Пасхи, про парализованного.
12 мая (понедельник) - 4-я неделя после Пасхи. День тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания (памятный день).
14 мая (среда) - Преполовение Пятидесятницы.
Преполовение Пятидесятницы - в мае (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
18 мая (воскресенье) - 5-е воскресенье после Пасхи, про самарянку.
19 мая (понедельник) - 5-я неделя после Пасхи.
21 мая (среда) - Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
25 мая (воскресенье) - 6-е воскресенье после Пасхи, про слепого.
26 мая (понедельник) - 6-я неделя после Пасхи.
28 мая (среда) - Отдание праздника Пасхи.
29 мая (четверг) - Вознесение Господне (двунадесятый переходящий праздник).
Вознесение Господне в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы привыкают к новому церковному календарю и кому переход на него дался легче всего.
Читайте также, могут ли в Украине отменить праздник 8 марта.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины.
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