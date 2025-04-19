Що не можна класти у кошик на Великдень: поширені помилки та заборони

Приносити у храм на Великдень продукти для освячення - давня українська традиція. Проте деякі речі у великодньому кошику можуть бути щонайменше недоречними.

Докладніше про те, чого не радить класти у великодні кошики Церква, чи варто нести на освячення ножі, ключі гроші чи інші предмети, а також чи стежать священники за тим, що приносять віряни, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що не радять класти у великодні кошики у ПЦУ

У прес-службі Православної Церкви України (ПЦУ) раніше розповіли, що приносити до храму на освячення у світлий день Христового Воскресіння великодні кошики зі святковою поживою - є доброю, радісною та благословенною традицією.

Водночас українців закликали не наповнювати великодні кошики речами, які зовсім не пов'язані зі змістом святкування Пасхи Христової.

Так, не вітає Церква освячення алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Крім того, у ПЦУ наголосили, що не варто на Великдень:

влаштовувати змагання щодо того, у кого кошик більший чи дорожчий;

накладати у святковий кошик повну гору харчів;

освячувати якісь екзотичні продукти;

освячувати "спеціальні" прилади для пасхальної трапези.

Керуючий Запорізькою єпархією ПЦУ єпископ Фотій також закликав вірян не приносити на освячення занадто багато продуктів.

"Просимо не накладати (у кошики, - Ред.) велику кількість продуктів... А тільки те, що ви зможете спожити за день-два", - зауважив він під час нещодавнього брифінгу.

Єпископ додав, що у "пасхальному кошику не повинні бути присутні ніякі алкогольні, тютюнові чи будь-які інші вироби, що не стосуються свята Воскресіння Христового".

Чому дехто готує до освячення на Великдень ніж

Інколи у великодніх кошиках українців під час освячення можна побачити ніж. Вважається, що така традиція дійшла до нас від пращурів.

Кандидат історичних наук та етнолог Інституту народознавства НАН України Анастасія Кривенко в інтерв'ю РБК-Україна раніше розповіла, що українці в давнину могли освячувати ніж на Великдень з різних причин:

дехто казав, що "все свячене на великодньому столі", тож і ніж має бути освяченим - щоб усе ним порізати;

дехто освячував ніж, як оберіг - щоб "відігнати і чорта, і вихор" (його навіть могли класти у ліжечко до немовляти - щоб відвернути нечисту силу);

дехто освячував ніж, щоб потім лікувати ним недуги (наприклад баби-шептуни чи знахарі).

Водночас з погляду ПЦУ, ножі - не пов'язані зі змістом святкування Пасхи Христової.

Чи можна приносити на освячення ключі, гроші, прикраси

За словами Кривенко, у давнину українці могли освячувати також:

ключі від хати - щоб ніколи їх не загубити та щоб злодії не потрапили до житла;

монети - щоб бути багатим;

рушник - для відведення граду або ж "щоб відьма не зіпсувала молока" корові.

"І навіть зелень, якою прикрашали кошик - барвінок, шпарагу - потім також використовували для купання дітей, або могли покласти покійнику в могилу", - додала експерт.

Вона пояснила, що "все освячене в кошику мало оберегове значення".

Тим часом архієпископ Кропивницький і Голованівський ПЦУ Марк у коментарі "Суспільному" зауважив, що приносити на освячення ключі (від оселі чи машини), гроші або прикраси - не слід.

"У кошик кладеться те, про що читається в молитвах на освячення і там саме йдеться про благословення харчів. Свічку запалюють під час освячення, як символ молитви. Все інше - не потрібно", - наголосив він.

Чи стежать священники за тим, що освячують

Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна розповів, що "не заглядає глибоко у кошики" вірян.

Він пояснив, що у традиції використання кошиків на Великдень вбачає радше "якусь таку великодню прикрасу".

"Якраз ті люди, які ідуть на богослужіння, вони зазвичай беруть із собою невеличкий кошик. А вже ті, які приходять впродовж дня - то це вже може бути що завгодно", - повідомив експерт.

Він зауважив, що просто "не досліджує цю тему".

"Можливо, є якісь священники, які збирають ці курйозні історії - з тим, що носять у кошиках. Я ж до них не належу", - зізнався протоієрей.

Він розповів також, що для вірян, які ходять до храму, громіздкі або переповнені продуктами великодні кошики будуть просто незручні.

"Ми з парафіянами зазвичай служимо. Після служби відбувається коротке освячення. Уявіть собі людину, яка йде в храм, де повно людей. Вона і бере з собою щось дуже символічне, невеличке. Тому що їй просто незручно буде з великими кошиками", - підсумував священник.