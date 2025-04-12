Что символизирует каждая вещь в пасхальной корзине: ответ удивит

В народной традиции каждая вещь в пасхальной корзине имеет определенный скрытый, но глубокий смысл. Однако что об этом говорит Церковь - знают не все.

Подробнее о том, что может символизировать пасхальная корзина и ее наполнение, а также об отношении Церкви к этому, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Символизм или традиция: отношение Церкви к пасхальным корзинам

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина сообщил, что в целом складывание продуктов в корзину на Пасху для освящения - околоцерковная традиция, ведь никаких правил относительно этого "у Церкви не существует".

По его словам, это - та традиция, которая "украшает праздник во внецерковном поле". Она связана также с "обрядовой кухней" (приготовлением блюд, которые с течением времени стали считаться "символическими" для того или иного праздника).

Эксперт отметил, что к пасхальным обрядовым блюдам при этом относятся:

куличи (на дрожжах или сырные);

писанки.

"Наша традиция писанок... Ей много веков. Она имеет еще дохристианское происхождение. То есть об этом могут говорить этнографы. Но в христианстве она приобрела свою определенную символику. Но, опять же, это скорее народная символика, чем какая-то обязательная, каноническая, церковная", - рассказал священник.

Он напомнил, что традиционный - красный цвет писанок - связан с историей о Марии Магдалине, которая проповедовала Воскресение римскому императору.

"И когда он очень скептически к этой проповеди отнесся, сказал, что скорее поверит, что яйцо в ее руках покраснеет, чем в то, что она говорит. И так и произошло. Поэтому есть это изображение Марии Магдалины с красным яйцом - это такая вот, более общая традиция", - рассказал протоиерей ПЦУ.

Мария Магдалина (иллюстрация: facebook.com/HolosiivskyiMonastery)

В завершение он отметил, что в Украине писанки уже имеют на себе сегодня:

и дохристианские символы;

и христианские (крестики и аббревиатуры "Христос Воскрес" - "ХВ" и т.д.).

"Это такая уже, наша традиция", - подытожил ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости.

Что могут символизировать продукты в корзине

Обычно на Пасху принято освящать те продукты, которые были запрещены к употреблению в Великий пост.

При этом согласно верованиям наших предков, каждый продукт, который стоит положить в корзину на Пасху, имеет определенный символизм:

кулич (и другие хлебные продукты) - символ Воскресения и духовной пищи;

яйца (писанки и крашанки) - символ Вселенной, духовной полноты, достатка, движения, целостности, новой жизни и возрождения;

мясные продукты (сало, ветчина, колбаса и т.д.) - символ прощения и душевной радости;

молочные продукты (масло, сыр и т.д.) - символ связи людей и Иисуса Христа, щедрости Бога к человечеству;

соль - символ той горечи, которую должен познать каждый христианин, очищаясь от грехов, оберег от злых глаз;

горький хрен - символ силы и здоровья.

Стоит отметить также, что в пасхальную корзину обязательно добавляют по меньшей мере одну освященную свечу. Она считается символом животворного света воскресшего Иисуса Христа и Божьей благодати.

Как можно украсить праздничную корзину на Пасху

Украшение традиционной праздничной корзины на Пасху может включать различные элементы, каждый из которых также имеет то или иное символическое значение (согласно народным верованиям).

В Украине для украшения пасхальной корзины могут использовать:

вышитые рушники (которые часто передают из поколения в поколение) или вышитые салфетки - символ жизни и счастливой судьбы;

веточки освященной вербы - символ победы жизни над смертью, обновления, очищения;

вечнозеленая зелень (мирт, самшит, аспарагус и т.д.) - символ вечной жизни и бессмертия;

цветы - символ радости, красоты природы и благословения;

цветные ленты - символ радости и праздничности, торжественности Воскресения Христова;

небольшие декоративные элементы (колокольчики, фигурки ангелов или святых) - символ мира, святости, божественного вмешательства.

Саму праздничную корзину при этом, по информации пресс-службы Православной Церкви Украины, можно считать символом любви к ближним.

"И мы составляем праздничную корзину, прежде всего, чтобы разделить ее с ближними", - отметили в ПЦУ.