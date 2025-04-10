Что положить в пасхальную корзину: полный список продуктов

В этом году Светлое Христово Воскресение украинцы будут отмечать 20 апреля. Однако накануне праздника у некоторых может возникнуть вопрос - что именно положить в традиционную пасхальную корзину для освящения?

Подробнее о том, существуют ли "правила" относительно пасхальных корзин, какие продукты являются основными для освящения, а также что можно положить в корзину на Пасху в целом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Существуют ли "правила" относительно пасхальных корзин

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина рассказал, что на самом деле "никаких правил относительно пасхальных корзин у Церкви не существует".

"То есть это (те или иные продукты, которые, как считается, можно или стоит класть в пасхальную корзину для освящения, - Ред.) - околоцерковная традиция", - отметил он.

Эксперт добавил, что речь идет о традиции, которая "украшает праздник во внецерковном поле".

Основные продукты, которые стоит нести на освящение

С другой стороны, по словам Коваленко, существуют так называемые "обрядовые блюда".

"Это - тоже не церковная традиция. Это - традиция народная, но связанная с Церковью", - признал он и объяснил, что к таким блюдам относятся:

куличи (которые выпекают на Пасху);

творожные куличи (которые также могут готовить на этот праздник);

писанки (или крашанки).

"Куличи мы или выпекаем, или творожные делаем. Есть и такая, и такая традиция. Особенность кулича, который мы печем, - что это уже тесто с добавлением яиц. И оно, скажем так, не постное. Ну а творожная паска, понятно, что она уже тоже из творога сделана", - напомнил протоиерей ПЦУ.

В то же время он отметил, что это - то, что называют "обрядовой кухней".

"И, наверное, как раз вот пасочка и писанки - и есть то, что стоит нести в церковь на освящение. А все остальное - пусть будет дома на столе", - считает Коваленко.

Он добавил, что "если уж кто-то решил что-то немного в корзине нести, то это должно быть абсолютно символично".

"Не нужно все, что вы заготавливали в холодильник, перегружать в возочек, или корзину, и тащить во двор церкви. Это - чисто символическая история, поэтому это должно быть все в пределах разумного", - подчеркнул священник.

Что традиционно может быть в корзине на Пасху

Согласно народным традициям, которых часто придерживаются украинцы, в целом в пасхальную корзину кладут те продукты, которые нельзя было потреблять в период Великого поста.

Кроме кулича (или других хлебных продуктов) и яиц это могут быть:

мясные продукты (сало, ветчина, колбаса и т.д.);

(сало, ветчина, колбаса и т.д.); молочные продукты (масло, сыр и т.д.).

Некоторые считают, что целесообразным будет взять для освящения в храме немного воды или даже вина.

Символически принято приносить в корзине также:

соль (как символ горечи во время очищения от грехов и оберег от дурного глаза);

(как символ горечи во время очищения от грехов и оберег от дурного глаза); горький хрен (символ силы и здоровья).

В завершение в пасхальную корзину обязательно добавляют по меньшей мере одну освященную свечу, символизирующую животворный свет воскресшего Иисуса Христа и Божьей благодати.