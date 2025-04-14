Не только традиция? Зачем корзины на Пасху окропляют водой и какие молитвы читают

Освящение и окропление праздничной корзины водой на Пасху для многих стало привычным ритуалом. Однако что на самом деле означает эта традиция и какую силу имеют молитвы священника?

Подробнее о том, почему на Пасху верующих и корзины окропляют водой, какой смысл имеет освящение продуктов, а также какие молитвы читает при этом священник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что означает окропление водой на Пасху

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина рассказал, что "только тот, кто причащается, истинно вкушает Пасху".

"Церковь достаточно прямо говорит (и это записано в богослужебных как раз книгах, по которым мы служим Пасхальную службу): пусть будет известно, что ни мясо, ни яйца, ни сыр, ни молоко - не есть Пасха. Пасха - сам Христос", - сообщил он.

По словам священника, "пасхальная трапеза - это Литургия пасхальная в Церкви и Святое Причастие".

"А вот то, что мы сейчас называем освящением, или окроплением водой - это, фактически, молитва Церкви о том, что пост закончился и верным благословляется потреблять как раз уже мясные, молочные продукты", - объяснил протоиерей.

Он отметил что речь идет о "молитве на благословение".

"То есть эти продукты остаются продуктами. И ничего символического или сакрального в самой корзине, или в ее форме не существует", - подытожил эксперт.

Какой смысл имеет освящение пасхальных корзин

В пресс-службе Православной Церкви Украины ранее рассказывали, что традиция приносить в храм на освящение в светлый день Христова Воскресения пасхальные корзины с праздничной пищей является "доброй, радостной и благословенной".

Считается, что это делают для того, чтобы потребление продуктов:

укрепляло телесно;

напоминало о причастии (приобщении) к истинной Пасхе Христовой;

объединяло всех верных любовью в Иисусе Христе.

Какие молитвы читает священник во время освящения

В завершение украинцам рассказали, что священник во время окропления освященной водой на Пасху читает три молитвы:

на благословение хлеба (куличей);

на благословение мясной пищи;

на благословение молочной пищи.

"Освящение куличей, яиц и мяса совершается для получения верующими благословения разговеться, то есть завершить пост (после ограничений Великого поста), употребляя благословенную пищу, празднуя Христово Воскресение не только духовно, но и телесно", - подытожили в ПЦУ.