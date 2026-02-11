ua en ru
Что должно быть дома на случай отключений света и воды: украинцам дали список необходимого

Украина, Среда 11 февраля 2026 17:57
Что должно быть дома на случай отключений света и воды: украинцам дали список необходимого Фото: украинцы должны быть готовы к возможному ухудшению ситуации в энергетике (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Россияне продолжают наносить удары по Украине, пытаясь оставить украинцев без света, тепла и воды. В этих условиях стоит подготовиться к возможному ухудшению ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Украины.

В первую очередь украинцам советуют подготовить запас питьевой и технической воды на каждого члена семьи (из расчета 3 л питьевой и 11-12 л технической воды в сутки), продуктов длительного хранения и медикаментов.

Тревожный чемодан

Кроме того, необходим чемодан первой необходимости с документами, средствами личной гигиены, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева и деньгами.

Что должно быть дома на случай отключений света и воды: украинцам дали список необходимогоИнфографика: перечень вещей первой необходимости на случай ухудшения ситуации (РБК-Украина)

"Не забудьте позаботиться о детях: объясните им правила безопасности и следите, чтобы они их придерживались. А также позаботьтесь о домашних любимцах - запасите для них воду и еду", - отметили в МВД.

Меры безопасности

Украинцам также следует готовиться к усилению мер безопасности. В частности, надо следить за заявлениями властей, а также зарядом устройств и альтернативные источники электроэнергии, ограничить пребывание на улице без надобности, особенно ночью.

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, в ночь на 10 февраля российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области - поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее, в ночь на 7 февраля, оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказались разные регионы страны, однако основной целью стали западные области.

По данным правительства, были повреждены подстанции и воздушные линии напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевые элементы энергосети, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

В ДТЭК сообщали, что из-за дефицита электроэнергии в Киеве свет подавали только на 1,5-2 часа в сутки, однако утром 8 февраля ситуацию удалось стабилизировать, и город вернулся к временным графикам отключений.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что не во всех областях проблемы с электроснабжением решаются оперативно, и анонсировал соответствующие выводы по этой ситуации.

