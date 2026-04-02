Еще шестеро похищенных РФ украинских детей вернутся домой при содействии жены Трампа

"Возвращение детей к их родным в этом регионе мира остается одной из важнейших глобальных проблем современности. Меня вдохновляет то, что обе стороны остаются преданными дальнейшему сотрудничеству, ставя безопасность и благополучие детей выше этой ужасной войны", - заявила Трамп.

В заявлении отмечается, что седьмой похищенный Россией украинский ребенок вернется домой чуть позже - в конце апреля.

Белый дом также сообщил, что супруга президента США и ее представитель продолжают сотрудничать с Украиной и РФ по выявлению и воссоединению лиц, перемещенных в результате полномасштабной войны.

Возвращение детей из РФ

Напомним, Мелания Трамп в августе 2025 года написала "письмо мира" Владимиру Путину с призывами относительно вывезенных российской оккупационной администрацией украинских детей. Тогда письмо диктатору перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

Отметим, 12 февраля Мелания Трамп сообщила об успешном завершении очередного этапа возвращения украинских детей, депортированных в РФ с начала полномасштабной войны. Это была третья успешная миссия по воссоединению семей.