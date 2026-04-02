RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Еще шестеро похищенных РФ украинских детей вернутся домой при содействии жены Трампа

20:11 02.04.2026 Чт
2 мин
Седьмой ребенок должен вернуться в семью в конце апреля
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Мелания Трамп (Getty Images)

Первая леди США Мелания Трамп поспособствовала возвращению шестерых украинских детей, похищенных российскими оккупантами из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Читайте также: Трамп выделил 25 млн долларов на возвращение украинских детей из РФ

"Возвращение детей к их родным в этом регионе мира остается одной из важнейших глобальных проблем современности. Меня вдохновляет то, что обе стороны остаются преданными дальнейшему сотрудничеству, ставя безопасность и благополучие детей выше этой ужасной войны", - заявила Трамп.

В заявлении отмечается, что седьмой похищенный Россией украинский ребенок вернется домой чуть позже - в конце апреля.

Белый дом также сообщил, что супруга президента США и ее представитель продолжают сотрудничать с Украиной и РФ по выявлению и воссоединению лиц, перемещенных в результате полномасштабной войны.

Возвращение детей из РФ

Напомним, Мелания Трамп в августе 2025 года написала "письмо мира" Владимиру Путину с призывами относительно вывезенных российской оккупационной администрацией украинских детей. Тогда письмо диктатору перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

Отметим, 12 февраля Мелания Трамп сообщила об успешном завершении очередного этапа возвращения украинских детей, депортированных в РФ с начала полномасштабной войны. Это была третья успешная миссия по воссоединению семей.

Кроме того, в декабре 2025 года первая леди США сообщила, что в рамках "гуманитарных усилий" Украины и России домой смогли вернуться семеро похищенных украинских детей.

Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой из-под контроля РФ удалось вернуть уже две тысячи несовершеннолетних украинцев.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
