Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ще шестеро викрадених РФ українських дітей повернуться додому за сприяння дружини Трампа

20:11 02.04.2026 Чт
2 хв
Сьома дитина має повернутись до сім'ї у кінці квітня
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Меланія Трамп (Getty Images)

Перша леді США Меланія Трамп посприяла поверненню шістьох українських дітей, викрадених російськими окупантами з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Читайте також: Трамп виділив 25 млн доларів на повернення українських дітей з РФ

"Повернення дітей до їхніх рідних у цьому регіоні світу залишається однією з найважливіших глобальних проблем сьогодення. Мене надихає те, що обидві сторони залишаються відданими подальшій співпраці, ставлячи безпеку та добробут дітей понад цю жахливу війну", - заявила Трамп.

У заяві зазначається, що сьома викрадена Росією українська дитина повернеться додому трохи пізніше - у кінці квітня.

Білий дім також повідомив, що дружина президента США та її представник продовжують співпрацювати з Україною та РФ щодо виявлення та возз’єднання осіб, переміщених внаслідок повномасштабної війни.

Повернення дітей із РФ

Нагадаємо, Меланія Трамп у серпні 2025 року написала “листа миру” Володимиру Путіну із закликами щодо вивезених російською окупаційною адміністрацією українських дітей. Тоді лист диктатору перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

Зазначимо, 12 лютого Меланія Трамп повідомила про успішне завершення чергового етапу повернення українських дітей, депортованих до РФ з початку повномасштабної війни. Це була третя успішна місія з возз'єднання родин.

Крім того, у грудні 2025 року перша леді США повідомила, що в межах “гуманітарних зусиль” України та Росії додому змогли повернутись семеро викрадених українських дітей.

Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому з-під контролю РФ вдалося повернути вже дві тисячі неповнолітніх українців.

