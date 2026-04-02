Ще шестеро викрадених РФ українських дітей повернуться додому за сприяння дружини Трампа

"Повернення дітей до їхніх рідних у цьому регіоні світу залишається однією з найважливіших глобальних проблем сьогодення. Мене надихає те, що обидві сторони залишаються відданими подальшій співпраці, ставлячи безпеку та добробут дітей понад цю жахливу війну", - заявила Трамп.

У заяві зазначається, що сьома викрадена Росією українська дитина повернеться додому трохи пізніше - у кінці квітня.

Білий дім також повідомив, що дружина президента США та її представник продовжують співпрацювати з Україною та РФ щодо виявлення та возз’єднання осіб, переміщених внаслідок повномасштабної війни.

Нагадаємо, Меланія Трамп у серпні 2025 року написала “листа миру” Володимиру Путіну із закликами щодо вивезених російською окупаційною адміністрацією українських дітей. Тоді лист диктатору перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

Зазначимо, 12 лютого Меланія Трамп повідомила про успішне завершення чергового етапу повернення українських дітей, депортованих до РФ з початку повномасштабної війни. Це була третя успішна місія з возз'єднання родин.