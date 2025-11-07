ua en ru
Еще в одном областном центре Украины стартовал отопительный сезон

Николаев, Пятница 07 ноября 2025 17:15
Еще в одном областном центре Украины стартовал отопительный сезон Фото: с сегодняшнего дня в Николаеве начался отопительный сезон (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 7 ноября, в Николаеве официально начался отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление николаевского городского головы Александра Сенкевича.

"Как и говорил, мы внимательно следим за изменениями температуры. Исполком принял решение о том, что отопительный сезон для жилого фонда стартует с сегодняшнего дня 7 ноября", - сообщил он.

Сенкевич отметил, что теплоснабжающие компании обеспечивают тепло в домах местных жителей.

Мэр города добавил, что "на раскачку" понадобится 10 дней - по его словам, это позволит "войти в сезон плавно и без сбоев".

Старт отопительного сезона

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный старт отопительного сезона в Украине был запланирован на 28 октября. В то же время в некоторых громадах подавать тепло для учреждений социальной сферы начали даже раньше.

В частности, на Киевщине к теплоснабжению в течение октября подключались объекты социальной инфраструктуры, которые имели индивидуальные системы отопления (учебные заведения, детские сады, больницы и т.д.).

Отметим, по поручению Зеленского регионы самостоятельно определяют дату старта отопительного сезона с учетом погоды и ситуации с безопасностью.

На Львовщине отопление подали уже в 72 общинах, что составляет 99%. К теплоснабжению подключили большинство садиков, школ и больниц.

В Ивано-Франковске решение о запуске отопления приняли 28 октября, тепло в домах обещают уже в ближайшие дни.

О том, как согреться зимой без отопления (6 проверенных способов), читайте в материале РБК-Украина.

