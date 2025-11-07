ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Ще в одному обласному центрі України стартував опалювальний сезон

Миколаїв, П'ятниця 07 листопада 2025 17:15
Ще в одному обласному центрі України стартував опалювальний сезон Фото: відсьогодні в Миколаєві розпочався опалювальний сезон (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 7 листопада, в Миколаєві офіційно розпочався опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

"Як і казав, ми уважно стежимо за змінами температури. Виконком ухвалив рішення про те, що опалювальний сезон для житлового фонду стартує відсьогодні 7 листопада", - повідомив він.

Сєнкевич наголосив, що теплопостачальні компанії забезпечують тепло у домівках місцевих жителів.

Мер міста додав, що "на розкачку" знадобиться 10 днів - за його словами, це дозволить "увійти в сезон плавно й без збоїв".

Старт опалювального сезону

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні було заплановано на 28 жовтня. Водночас в деяких громадах подавати тепло для закладів соціальної сфери почали навіть раніше.

Зокрема, на Київщині до теплопостачання протягом жовтня підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мали індивідуальні системи опалення (навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні тощо).

Зазначимо, за дорученням Зеленського регіони самостійно визначають дату старту опалювального сезону з урахуванням погоди та безпекової ситуації.

На Львівщині опалення подали вже у 72 громадах, що становить 99%. До теплопостачання підключили більшість садочків, шкіл і лікарень.

У Івано-Франківську рішення про запуск опалення ухвалили 28 жовтня, тепло в оселях обіцяють уже найближчими днями.

Про те, як зігрітися взимку без опалення (6 перевірених способів), читайте в матеріалі РБК-Україна.

Миколаїв Опалювальный сезон
