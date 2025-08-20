Еще одна страна готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины

"Мы хотим быть вовлечены, но это должно происходить безопасным и надежным способом, и мы должны знать, на что идем", - отметил Кристерссон.

В то же время премьер не сказал, планирует ли Швеция отправлять свои сухопутные войска в Украину. Он отметил важность того, чтобы Украина могла защищать свою страну таким образом, чтобы сдерживать Россию от будущих нападений.

"Я не думаю, что речь идет о переброске очень больших войск из других стран в Украину, а о том, чтобы Украина сама могла нести ответственность за свою страну настолько убедительно, что Россия не попытается это сделать снова", - подчеркнул Кристерссон.