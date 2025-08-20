RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Еще одна страна готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины

Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Швеция готова сделать свой вклад в гарантии безопасности для Украины. В частности, страна может помочь с воздушным наблюдением и военно-морскими ресурсами.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

"Мы хотим быть вовлечены, но это должно происходить безопасным и надежным способом, и мы должны знать, на что идем", - отметил Кристерссон.

В то же время премьер не сказал, планирует ли Швеция отправлять свои сухопутные войска в Украину. Он отметил важность того, чтобы Украина могла защищать свою страну таким образом, чтобы сдерживать Россию от будущих нападений.

"Я не думаю, что речь идет о переброске очень больших войск из других стран в Украину, а о том, чтобы Украина сама могла нести ответственность за свою страну настолько убедительно, что Россия не попытается это сделать снова", - подчеркнул Кристерссон.

 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.

В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

Зато "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.

