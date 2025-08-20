Ще одна країна готова зробити внесок у гарантії безпеки для України

"Ми хочемо бути залучені, але це має відбуватися безпечним та надійним способом, і ми повинні знати, на що йдемо", - зазначив Крістерссон.

Водночас прем'єр не сказав, чи планує Швеція відправляти свої сухопутні війська в Україну. Він наголосив на важливості того, щоб Україна могла захищати свою країну таким чином, щоб стримувати Росію від майбутніх нападів.

"Я не думаю, що йдеться про перекидання дуже великих військ з інших країн до України, а про те, щоб Україна сама могла нести відповідальність за свою країну настільки переконливо, що Росія не спробує це зробити знову", - підкреслив Крістерссон.