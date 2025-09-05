ua en ru
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Хорватия присоединится к коалиции дронов для Украины

Пятница 05 сентября 2025 16:47
Хорватия присоединится к коалиции дронов для Украины Иллюстративное фото: Хорватия поможет Украине с поставками дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Хорватия будет предоставлять помощь Украине в рамках коалиции дронов. Страна присоединится к такой инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Хорватии в соцсети X.

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман встретился в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Чиновники обсудили возможности расширения сотрудничества между странами в сферах экономики, энергетики и обороны.

"В этом контексте министр Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена присоединиться к инициативе по беспилотникам, возглавляемой Латвией и Великобританией", - уточнили в ведомстве.

Также министры обменялись мнениями по поводу вступления Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Обе стороны снова подтвердили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Коалиция дронов

Напомним, одной из основных целей коалиции дронов является обеспечение превосходства Украины в сфере беспилотников за счет стабильных поставок.

Коалицию возглавляют Британия и Латвия. В нее также входят: Австралия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Турция, Украина, Германия и Швеция.

К слову, вчера, 4 сентября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс анонсировал встречу представителей коалиции дронов в Гааге.

