Хорватия присоединится к коалиции дронов для Украины

Хорватия будет предоставлять помощь Украине в рамках коалиции дронов. Страна присоединится к такой инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Хорватии в соцсети X .

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман встретился в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Чиновники обсудили возможности расширения сотрудничества между странами в сферах экономики, энергетики и обороны.

"В этом контексте министр Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена присоединиться к инициативе по беспилотникам, возглавляемой Латвией и Великобританией", - уточнили в ведомстве.

Также министры обменялись мнениями по поводу вступления Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Обе стороны снова подтвердили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.