Зеленский о размещении иностранных войск в Украине: понимаем приблизительное количество

Во время сегодняшней встречи "коалиции решительных" европейские лидеры договорились о размещении своих войск в Украине. Уже есть понимание относительно приблизительного количества солдат.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.