Еще один крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области полностью прекратил работу после ударов украинских ударных беспилотников, которые произошли ночью 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников издания, дальнобойные удары сил обороны Украины привели к полной остановке производства на нефтеперерабатывающем заводе в российском городе Сызрань. Его мощность - до 90 тысяч баррелей нефти в сутки.

" Источники сообщили, что дроны поразили установку перегонки сырой нефти CDU-6 завода, которая является основным оборудованием. Оно уже было атаковано дронами в августе и требовало двух недель ремонта. Один из источников сообщил, что эти ремонтные работы могут длиться около месяца", - пишет издание.