Ще один великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів

Сизранський нафтопереробний завод в Саратовській області повністю припинив роботу після ударів українських ударних безпілотників, які сталися вночі 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел видання, далекобійні удари сил оборони України призвели до повної зупинки виробництва на нафтопереробному заводі в російському місті Сизрань. Його потужність - до 90 тисяч барелів нафти на добу.

" Джерела повідомили, що дрони вразили установку перегонки сирої нафти CDU-6 заводу, яка є основним обладнанням. Воно вже було атаковано дронами у серпні та потребувало двох тижнів ремонту. Одне з джерел повідомило, що ці ремонтні роботи можуть тривати близько місяця", - пише видання.