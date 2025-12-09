ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ще один великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів

Росія, Саратовська область, Сизрань, Вівторок 09 грудня 2025 20:47
UA EN RU
Ще один великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів Ілюстративне фото: ще один НПЗ Росії не працює після ударів України (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Сизранський нафтопереробний завод в Саратовській області повністю припинив роботу після ударів українських ударних безпілотників, які сталися вночі 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, далекобійні удари сил оборони України призвели до повної зупинки виробництва на нафтопереробному заводі в російському місті Сизрань. Його потужність - до 90 тисяч барелів нафти на добу.

"Джерела повідомили, що дрони вразили установку перегонки сирої нафти CDU-6 заводу, яка є основним обладнанням. Воно вже було атаковано дронами у серпні та потребувало двох тижнів ремонту. Одне з джерел повідомило, що ці ремонтні роботи можуть тривати близько місяця", - пише видання.

За даними видання, Сизранський завод є одним з найбільших російських НПЗ. Так, минулого року завод виробив 800 000 тонн бензину, 1,5 мільйона тонн дизельного пального та 700 000 тонн мазуту.

Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ раніше підтвердили, що у ніч на 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту у Краснодарському краї РФ.

Також у ніч на 6 грудня Сили безпілотних систем (СБС) завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

У ніч на 3 грудня поблизу Воронежа та у Тамбовській області Росії дрони атакували нафтобази. У Краснодарському краї РФ в ніч на 30 листопада дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод. В ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, а в ніч на 28 листопада - НПЗ у Саратовській області РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ Російська Федерація Україна Війна в Україні
Новини
Лікарні зі світлом, фасади та реклама - без: Кабмін вирішив, як полегшити графіки відключень
Лікарні зі світлом, фасади та реклама - без: Кабмін вирішив, як полегшити графіки відключень
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті