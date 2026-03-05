ua en ru
Сын Хаменеи некомпетентен. Трамп хочет помочь Ирану сделать "правильный выбор"

19:57 05.03.2026 Чт
2 мин
Американский лидер хочет иметь большое влияние на выборы нового руководства Ирана
aimg Иван Носальский
Сын Хаменеи некомпетентен. Трамп хочет помочь Ирану сделать "правильный выбор" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США хотят вмешаться в процесс избрания нового руководства Ирана. Моджтаба Хаменеи не устраивает Вашингтон.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico.

Читайте также: Новая мишень Израиля и США. Почему избрание сына Хаменеи лидером Ирана приближает конец режима

"У меня будет большое влияние (на новое руководство Ирана - ред.), иначе никакого урегулирования не будет, потому что нам не придется делать это снова. Мы будем работать с народом и режимом, чтобы убедиться, что туда придет кто-то, кто сможет хорошо развивать Иран, но без ядерного оружия", - заверил американский лидер.

Трамп обратил внимание, что новым верховным лидером уже избрали сына ликвидированного Али Хаменеи.

"Причина, по которой отец не передал это (титул верховного лидера - ред.) сыну, в том, что, как говорят, он некомпетентен", - добавил он.

Американский лидер добавил, что Вашингтон будет "работать с иранцами, чтобы помочь им сделать правильный выбор", потому что он хочет избежать появления у Ирана лидера, "который приведет к тому, что через 10 лет США снова придется делать это".

Также Трамп отверг опасения, что рост цен на бензин из-за ситуации вокруг Ирана может навредить республиканцам перед ноябрьскими выборами.

"Людям нравится то, что происходит. Мы устраняем угрозу для Соединенных Штатов Америки, серьезную угрозу, и делаем это так, как никто никогда не видел раньше", - уточнил он.

Новый верховный лидер Ирана

Напомним, назначение Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана состоялось после того, как его отца ликвидировали США и Израиль.

По данным оппозиционных медиа, решение было принято Ассамблеей экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Несмотря на отсутствие официальных государственных должностей, 56-летний Моджтаба в течение десятилетий считался серым кардиналом Тегерана, имея колоссальное влияние на силовиков и вмешиваясь в президентские выборы еще с середины 2000-х.

