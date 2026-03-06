Ирану понадобится на восстановление 10 лет: Трамп об ударах США и Израиля

Президент США Дональд Трамп, что в рамках операции против Ирана 58% иранских ракетных установок уже выведены из строя. Также он говорит, что Ирану на восстановление понадобится 10 лет после ударов США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ABC News .

"Иран будет отброшен на 10 лет назад, прежде чем сможет восстановиться", - сказал Трамп.

Также он высказался о сроках ударов по Ирану, заявив, что многие говорят, что уже все кончено.

"Но для меня это еще не конец, все кончится тогда, когда я этого захочу", - подчеркнул лидер США.

Когда речь зашла о следующем лидере Иран, Трамп сказал, что США не хотят, чтобы Тегеран назначал кого-либо на эту должность без одобрения Вашингтона.

"Мы не хотим, чтобы какой-нибудь президент (США - ред) через 10 лет столкнулся с этой проблемой и не знал, что с ней делать", - заявил он.

К слову, несколько часов назад Трамп дал пресс-конференцию, в ходе которой сказал, что представители Ирана звонят и спрашивают, как заключить сделку. В ответ, по словам Трампа, он утверждает, что Тегеран опоздал, а США хотят воевать сейчас больше, чем сам Иран.

К слову, в Центральном командовании США отчитались, что за последние 72 часа американские бомбардировщики нанесли удары по почти 200 целям в глубине Ирана. Кроме того, там добавили, что США уничтожили уже более 30 иранских кораблей.